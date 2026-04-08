Dok se svi zatvaraju tijekom snažne bure, Josip, Ivan i Ante izlaze s uređajima i mjere brzinu. Bitno je, kažu, dobro se obući, a sve to rade iz ljubavi
NESVAKIDAŠNJI HOBI PLUS+
VIDEO Oni su 'lovci na buru' s Raba! 'Izmjerili smo 192 km/h, a zbog vjetra sam i padao...'
Trajekti i katamarani na sigurnom su u lukama, nema isplovljavanja. Ne isplovljavaju ni brodice ni koćarice, ukratko na moru nema mrdanja. Automobili i pješaci na cestama su rijetkost, zatvaraju se mostovi, autoceste, magistrale... Mještani zatvaraju prozore, spuštaju rolete i škure. Tako otprilike izgleda život na obali i otocima kad zapuše snažna bura. Rijetkost je vidjeti nekoga na otvorenom prostoru kad vjetar nosi sve ispred sebe. No one koje ćete sigurno zateći u takvim uvjetima na kamenjaru otoka Raba su tri prijatelja, Josip, Ivan i Ante. Oni su - lovci na buru.
