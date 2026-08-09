VIDEO Opasni požar brzo se širi u Kanadi. Više od 20.000 ljudi hitno napustilo svoje domove

Više od 20.000 ljudi moralo je preko noći napustiti svoje domove u zapadnoj Kanadi, gdje je brzi šumski požar uništio domove i zaprijetio naseljima uz jezero Okanagan. Pokrajina Britanska Kolumbija proglasila je izvanredno stanje zbog vatrene stihije koja je izmakla kontroli.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u Kanadi | Video: Reuters

Izvanredno stanje i dramatične evakuacije

Premijer David Eby objavio je izvanredno stanje dok diljem goleme pokrajine gori i više od stotinu požara, od kojih su mnogi izvan kontrole zbog vrućine i vjetra. Naredbe za evakuaciju izdane su za cijelu općinu Summerland, dom za oko 12.000 stanovnika, te za otprilike 8.000 ljudi u obližnjem Peachlandu. Brzina vatre natjerala je na bijeg čak i hitne službe. Erick Thompson, dužnosnik za hitne situacije, morao je napustiti operativni centar kako bi evakuirao vlastitu obitelj. Mnogi su stanovnici ostali zarobljeni zbog brzine širenja vatre, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Ministar šumarstva Ravi Parmar potvrdio je da je 18 vatrogasnih letjelica spasilo više od 50 ljudi koji se nisu mogli izvući kopnenim putem.

Vatra stvara vlastito vrijeme

Požar nazvan "Bald Range", prijavljen u petak, u samo nekoliko sati narastao je na više od 10.000 hektara. Premijer Eby nazvao je to "izvanrednom eskalacijom", ističući da je vatra postala toliko intenzivna da je stvorila vlastiti vremenski sustav i munje. Jedan od vatrogasnih dužnosnika opisao mu je prizor kao da je "eksplodirala bomba". Cliff Chapman, direktor operacija vatrogasne službe, uvjete je nazvao "eksplozivnima" i upozorio da bi se i druge zajednice mogle suočiti sa sličnim požarima. Vlasti su uspostavile prihvatne centre, no službene informacije o evakuaciji upozoravaju da su kapaciteti ograničeni i pozivaju ljude da, ako mogu, borave kod obitelji ili prijatelja.

"Izgledalo je kao sudnji dan"

Dužnosnici su potvrdili "značajan gubitak objekata", no potpuna procjena štete bit će moguća tek kada se požar stavi pod kontrolu. "Ljudi su ostali bez domova, a mnogi su raseljeni", izjavio je premijer Eby. Anette Boulet, stanovnica Summerlanda, pobjegla je s obitelji i pet pasa, ne znajući je li njihov novi dom, u koji su se uselili prije četiri mjeseca, uništen.

​-"Vidjeli smo kako pada veliki crni pepeo i ostali smo u kući dokle god smo mogli, sve dok nismo ugledali vatreni greben" - ispričala je. Pobjegli su kroz gusti dim u ranim jutarnjim satima.

​-"Jedva se išta vidjelo. Bilo je mračno, a vatreni greben se samo približavao. Nema riječi kojima bih to opisala. Taj strah" - kazala je drhtavim glasom.

Kraljevska kanadska konjička policija istražuje i moguću smrt uzrokovanu požarom u blizini Summerlanda, no opasni uvjeti na terenu zasad sprječavaju potvrdu.

*uz korištenje AI-ja