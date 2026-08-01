BRZA AKCIJA IZ ZRAKA
VIDEO Opet planuo vidikovac na brdu Čelinka iznad Draga: 'Jak vjetar rasplamsao je dio žara'
DRAGE - Vatrogasci Zadarske županije stavili su u subotu popodne pod kontrolu požar koji je ponovno izbio na vidikovcu na brdu Čelinka iznad Draga. Kako nam je rekao županijski zapovjednik Matej Rudić, u jednoj škrapi bila je velika naslaga borovih iglica gdje se vatra iznova rasplamsala nakon jučerašnjeg požara. Sami vatrogasci dežurali su na terenu i odmah reagirali. Pomogao im je i jedan Air traktor