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BRZA AKCIJA IZ ZRAKA

VIDEO Opet planuo vidikovac na brdu Čelinka iznad Draga: 'Jak vjetar rasplamsao je dio žara'

DRAGE - Vatrogasci Zadarske županije stavili su u subotu popodne pod kontrolu požar koji je ponovno izbio na vidikovcu na brdu Čelinka iznad Draga. Kako nam je rekao županijski zapovjednik Matej Rudić, u jednoj škrapi bila je velika naslaga borovih iglica gdje se vatra iznova rasplamsala nakon jučerašnjeg požara. Sami vatrogasci dežurali su na terenu i odmah reagirali. Pomogao im je i jedan Air traktor

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Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga VIDEO
Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga | Video: čitatelj/24sata
ISPALILI SIGNALNU RAKETU

VIDEO Ovako je sinoć počeo požar kraj Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost??'

Brzom akcijom vatrogasci su sinoć lokalizirali požar koji je izbio u Dragama kraj Pakoštana, a na brdu su gorjeli borova šuma i makija. Čitatelj koji nam je poslao snimke kaže da je požaru prethodilo ispaljivanje rakete, a drugi spominje i vatromet. Snimku su podijelili i na stranici Vatrogasci 193 uz komentar: "Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama.... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost??"

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Požar u Dragama VIDEO
Požar u Dragama | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK DINAMO - SLAVEN

VIDEO Beljo nastavlja u formi od prošle sezone! Pogledajte kako je Dinamo uzeo tri boda

DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Aktualni prvak Hrvatske pobjedom je otvorio novu HNL sezonu. 'Farmaceuti' su imali dvije prilike na početku, ali obranio je to Filipović. Beljo je dva puta tresao mrežu Koprivničana za prva tri boda i vodeće mjesto na tablici

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Golovi Dinamo-Slaven VIDEO
Golovi Dinamo-Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa pred najvećom migrantskom krizom. Muškarac šakama napao dijete s posebnim potrebama u Đakovu, izbo prolaznika koji ga je pokušao spasiti. Kerum na slobodi, nećak u istražnom zatvoru. Stigli rezultati analize otpada u Gospiću. Pakleno vruć vikend pred nama. Usporila je stopa inflacije u Hrvatskoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kako je Kerum 'pao' zbog konobe Pršut

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kerum uhićen zbog konobe Pršut, Hrvatska i Beretta u Obrovcu grade tvornicu streljiva, Vlada bolnicama daje 125,7 milijuna eura za dugove, Petrovačka dola krije još žrtava?...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut | Video: 24sata/Video
HTIO IH PRODATI U ITALIJI

VIDEO Policija vratila tonu ježinaca u more u Opatiji

Opatijska policija kaznila je Hrvata (35), nakon što su ga u utorak ulovili na A7 kod Rupa, a u kombiju su mu pronašli tisuću kilograma morskih ježinaca. Utvrdili su da ih je prevozio radi preprodaje na području Italije. Kod sebe je imao i 5,80 grama droge. Policija je sve ježince preuzela i vratila u more.

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Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima VIDEO
Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima | Video: PU primorsko-goranska

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