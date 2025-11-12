VIDEO Optuženik Tolušić hvali se svojom vinarijom na TikToku

Bivšeg HDZ-ovog ministra Tomislava Tolušića europski su tužitelji ranije optužili za subvencijsku prevaru od 400.000. Riječ je o vinariji u kojoj Tolušić snima reklame za nove pjenušce.

U ležernom izdanju prošetao je vinarijom sa čašom u ruci. Video je objavio na Martinje, a pritom je objasnio što sve njegova vinarija nudi.

Inače, Tolušić je kao vlasnik vinarije u svibnju 2020. Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnio prijavu za subvenciju izgradnja i opremanja vinarije čija je vrijednost procijenjena na približno 620.000 eura, uz sufinanciranje EU-a od 70 posto.

U prijavi je naveo da ispunjava uvjete natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava, no pritom je neistinito naveo da će projekt financirati kreditom banke.

U novom natječaju iz lipnja 2021., za sadnju vinograda, također je prijavio OPG i da ispunjava uvjete iako je bio, pa mu Agencija nije povjerovala i krenuli su u provjeru. No čak i nakon što je navodno izvadio čokote i napisao novi zahtjev u kojem traži rekonstrukciju vinograda, nakon provedenog postupka administrativne kontrole, Agencija iz proceduralnih razloga nije isplatila sredstva za taj drugi projekt.

Uz ovu optužnicu, Tolušić je optužen i u Uskokovom postupku, poznatom kao afera "Po babi i po stričevima", gdje je uhićen s trojicom bivših ministara, Darkom Horvatom, Josipom Aladrovićem i Borisom Miloševićem.