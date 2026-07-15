VIDEO Orao Jura se trudio, no još nije spreman za let: 'Dali smo mu dadilju i još ribe...'

Početkom srpnja Vlado Krajačević pronašao je iznemoglog mladog orla štekavca u Višnjevcu kraj Bjelovara. Oporavljao se u ZOO-u Zagreb, a u utorak su ga pokušali pustiti nazad u prirodu
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Hajde, Jura!, navijali su u utorak ljudi okupljeni kraj jezera Dobrovita u mjestu Višnjevac kraj Bjelovara. Nakon što su ga početkom srpnja našli iscrpljenog, oporavljao se u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Plan je bio pustiti ga u prirodu, no iako se nekoliko puta uspio vinuti 20-ak metara u zrak, dalje nije mogao. Iznova su ga ulovili i zbrinuli
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