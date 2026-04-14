VIDEO Orban se oglasio prvi puta nakon izbornog poraza

Nakon 16 godina neprekidne vlasti u Mađarskoj, Viktor Orban priznao je poraz. S trona ga je svrgnuo Peter Magyar, a sada već bivši predsjednik vlade obratio se pristašama na društvenim mrežama.

- Sada je otkriveno da je više od 2,25 milijuna birača podržalo listu i kandidate Fidesz-KDNP na izborima. Nacionalna strana, naša politička zajednica, danas je toliko velika u Mađarskoj. Veliko hvala svim našim podupirateljima. Godine 2014. ostvarili smo ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača. Jučer je isto to bilo dovoljno za pošten nastup i poraz - izjavio je u videu.

- Fidesz je najkohezivnija politička zajednica u Mađarskoj. Desetljećima lojalno služimo mađarskom narodu i nastavit ćemo to činiti i u nadolazećim godinama. Naš je plan braniti postignuća nacionalne strane zajedno s našim biračima“, rekao je, ne precizirajući pritom koje konkretne mjere namjerava poduzeti.

Za kraj je istaknuo da će u idućim tjednima obići sve izborne jedinice, okupiti volontere, zastupnike i sve druge uoči sjednice stranke 28. travnja.

- Danas je posao započeo. Naprijed Mađarska, naprijed Mađari!