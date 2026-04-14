Komentari 0
BIVŠI ŠEF MAĐARSKE VLADE

VIDEO Orban se oglasio prvi puta nakon izbornog poraza

Piše Ivan Štengl,
VIDEO Orban se oglasio prvi puta nakon izbornog poraza
Orban je nakon izbornog poraza poručio da će u idućim tjednima obići sve izborne jedinice, okupiti volontere, zastupnike i sve druge uoči sjednice stranke 28. travnja.

Nakon 16 godina neprekidne vlasti u Mađarskoj, Viktor Orban priznao je poraz. S trona ga je svrgnuo Peter Magyar, a sada već bivši predsjednik vlade obratio se pristašama na društvenim mrežama.

- Sada je otkriveno da je više od 2,25 milijuna birača podržalo listu i kandidate Fidesz-KDNP na izborima. Nacionalna strana, naša politička zajednica, danas je toliko velika u Mađarskoj. Veliko hvala svim našim podupirateljima. Godine 2014. ostvarili smo ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača. Jučer je isto to bilo dovoljno za pošten nastup i poraz - izjavio je u videu.

ANALIZA 24SATA Što će sada biti s Orbanovom mrežom moćnika? 'Sudbina mu je možda i zatvor'

- Fidesz je najkohezivnija politička zajednica u Mađarskoj. Desetljećima lojalno služimo mađarskom narodu i nastavit ćemo to činiti i u nadolazećim godinama. Naš je plan braniti postignuća nacionalne strane zajedno s našim biračima“, rekao je, ne precizirajući pritom koje konkretne mjere namjerava poduzeti.

Za kraj je istaknuo da će u idućim tjednima obići sve izborne jedinice, okupiti volontere, zastupnike i sve druge uoči sjednice stranke 28. travnja.

- Danas je posao započeo. Naprijed Mađarska, naprijed Mađari!

Komentari 0
