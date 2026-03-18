Obavijesti

News

Komentari 7
BROD JE PUN PLINA

VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marina Militare

Tanker prevozi značajne količine ukapljenog prirodnog plina, kao i stotine tona dizela i teškog goriva. Iako zasad nema potvrde o velikom curenju, vlasti upozoravaju da bi i manji incident mogao izazvati ozbiljne posljedice za okoliš.

Oštećeni ruski tanker s ukapljenim prirodnim plinom, koji već danima nekontrolirano pluta Sredozemnim morem, ušao je u libijske teritorijalne vode, čime odgovornost za daljnje postupanje prelazi na libijske vlasti. Riječ je o brodu Arctic Metagaz, za koji se vjeruje da je početkom ožujka teško oštećen u napadu bespilotnim pomorskim dronovima. Od tada tanker, bez posade, nekontrolirano pluta između Malte, Italije i sjeverne Afrike, izazivajući zabrinutost europskih država zbog mogućeg curenja plina i goriva.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Ruski tanker u Mediteranu 00:24
Ruski tanker u Mediteranu | Video: 24sata/Reuters

Prema najnovijim informacijama, brod je danas ušao u zonu libijske potrage i spašavanja, što dodatno komplicira situaciju jer operativna odgovornost prelazi na Libiju, dok vremenski uvjeti otežavaju eventualnu intervenciju.

Opasni teret i neizvjesno stanje

Tanker prevozi značajne količine ukapljenog prirodnog plina, kao i stotine tona dizela i teškog goriva. Iako zasad nema potvrde o velikom curenju, vlasti upozoravaju da bi i manji incident mogao izazvati ozbiljne posljedice za okoliš.

Neke procjene sugeriraju da je dio goriva možda već iscurio u more, dok su barem dva spremnika još uvijek netaknuta.

Europske zemlje, uključujući Italiju, Francusku i Španjolsku, već su ranije upozorile na „neposrednu i ozbiljnu prijetnju“ za okoliš Sredozemlja, ističući da bi eventualna eksplozija ili curenje moglo imati katastrofalne posljedice. Dužnosnik u Italiji, jednoj od devet zemalja EU-a koje su napisale zajedničko pismo Europskoj komisiji pozivajući na djelovanje, nazvao je Arctic Metagaz "ekološkom bombom" koja samo čeka da eksplodira.

A Russian LNG tanker, Arctic Metagaz, damaged earlier this month and currently adrift without crew, floats in international waters in the Mediterranean Sea between Malta and the Italian islands of Lampedusa and Linosa
Foto: Marina Militare

Političke i sigurnosne napetosti

Incident dodatno opterećuje već složene geopolitičke odnose. Moskva tvrdi da je tanker napadnut ukrajinskim dronovima, navodno lansiranim s libijske obale, iako Kijev te tvrdnje nije potvrdio.

Brod se također povezuje s tzv. „shadow fleet“, mrežom ruskih tankera koji služe za zaobilaženje međunarodnih sankcija uvedenih nakon invazije na Ukrajinu.

Tko će reagirati?

Ulaskom u libijske vode, pravna odgovornost za rješavanje krize sada formalno pripada Libiji, no ostaje nejasno ima li zemlja kapacitete za intervenciju takve složenosti.

Rusija je poručila da će njezino daljnje uključivanje ovisiti o razvoju situacije, dok europske države traže koordinirani odgovor kako bi se spriječila moguća ekološka katastrofa.

U međuvremenu, tanker ostaje potencijalna tempirana bomba u srcu Mediterana.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme
OTEŽAN PROMET

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Gorski kotar pod snijegom, bura stvara probleme na cestama, a kamioni ne mogu prema moru. Vozače čekaju gužve i ograničenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026