VIDEO Otkrili detalje potjere kraj Rijeke. Indijac krijumčario ljude, prevrnuo se autom

Nakon što je indijski državljanin (28) u četvrtak izazvao prometnu nesreću dok je bježao od policije i ilegalno prevozio strane državljane, riječka policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu. Indijca se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje isprave i Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

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Naime, osumnjičeni je 27. kolovoza u popodnevnim satima na autocesti A6 upravljao osobnim vozilom belgijskih registracija, kada su ga pokušali zaustaviti policijski službenici. Međutim, osumnjičeni se oglušio na znakove policije i nastavio kretanje povećanom brzinom u smjeru Rijeke. Kada je došao do naplatne postaje Kikovica, nije se zaustavio te je projurio kroz spuštenu rampu pored policijskih službenika koji su ga tamo čekali.

U nastavku kretanja neprilagođenom brzinom na vijaduktu Svilno izazvao je prometnu nesreću udarivši u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao hrvatski državljanin (49).





Nakon prometne nesreće Indijac je izašao iz vozila i nastavio bježati pješice, ali su ga policijski službenici vrlo brzo pronašli i uhitili. U nesreći je lakše ozlijeđeno troje stranih državljana koje je ilegalno prevozio, kao i 49-godišnji hrvatski državljanin.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je na automobil postavio nepripadajuće registracijske oznake kako bi, za unaprijed dogovoreni novčani iznos te s ciljem ostvarenja protupravne materijalne koristi, mogao prevoziti strane državljane do dogovorenog odredišta.



Prema stranim državljanima proveden je postupak sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o strancima, a 28-godišnji osumnjičenik uz kaznenu je prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku. Također je prekršajno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa je optužnim prijedlogom policija nadležnom sudu predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 6.870 eura.