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POKUŠAO POBJEĆI PJEŠICE

VIDEO Otkrili detalje potjere kraj Rijeke. Indijac krijumčario ljude, prevrnuo se autom

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Otkrili detalje potjere kraj Rijeke. Indijac krijumčario ljude, prevrnuo se autom
Foto: Čitatelj 24sata
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Osumnjićeni je sankcioniran i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa je optužnim prijedlogom policija nadležnom sudu predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 6.870 eura

Nakon što je indijski državljanin (28) u četvrtak izazvao prometnu nesreću dok je bježao od policije i ilegalno prevozio strane državljane, riječka policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu. Indijca se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje isprave i Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

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Sudar na A6 | Video: Čitatelj 24sata

Naime, osumnjičeni je 27. kolovoza u popodnevnim satima na autocesti A6 upravljao osobnim vozilom belgijskih registracija, kada su ga pokušali zaustaviti policijski službenici. Međutim, osumnjičeni se oglušio na znakove policije i nastavio kretanje povećanom brzinom u smjeru Rijeke. Kada je došao do naplatne postaje Kikovica, nije se zaustavio te je projurio kroz spuštenu rampu pored policijskih službenika koji su ga tamo čekali.

U nastavku kretanja neprilagođenom brzinom na vijaduktu Svilno izazvao je prometnu nesreću udarivši u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka, kojim je upravljao hrvatski državljanin (49).

KAOS NA VIJADUKTU SVILNO VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?
VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?


 
Nakon prometne nesreće Indijac je izašao iz vozila i nastavio bježati pješice, ali su ga policijski službenici vrlo brzo pronašli i uhitili. U nesreći je lakše ozlijeđeno troje stranih državljana koje je ilegalno prevozio, kao i 49-godišnji hrvatski državljanin.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je na automobil postavio nepripadajuće registracijske oznake kako bi, za unaprijed dogovoreni novčani iznos te s ciljem ostvarenja protupravne materijalne koristi, mogao prevoziti strane državljane do dogovorenog odredišta.

Prema stranim državljanima proveden je postupak sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o strancima, a 28-godišnji osumnjičenik uz kaznenu je prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku. Također je prekršajno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa je optužnim prijedlogom policija nadležnom sudu predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 6.870 eura.

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