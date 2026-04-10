PROMET JE MINIMALAN
VIDEO Ovako izgleda Hormuški tjesnac, pust i nakon primirja
Hormuški tjesnac zabilježio je minimalan promet u petak, prema podacima za praćenje brodova tvrtke MarineTraffic, unatoč prekidu vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Krhko dvotjedno primirje između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je uzdrmano u petak, dan uoči pregovora u Pakistanu, dok je Washington optužio Teheran za kršenje obećanja vezanih uz Hormuški tjesnac, a Izrael je napao Libanon, što Iran tvrdi da predstavlja kršenje primirja.