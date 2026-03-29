VIDEO Ovako izgleda nebo u Australiji. Oluja Narelle hara danima, tisuće su bez struje

Proizvodnja ukapljenog prirodnog plina u Australiji i dalje je poremećena, a tisuće ljudi bile su bez struje na udaljenom sjeverozapadu u nedjelju, više od tjedan dana nakon što je olujni sustav Narelle pogodio zemlju. Utjecaj tropskog ciklona Narellea ​​na postrojenja za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina kojima upravljaju Chevron i Woodside pogoršao je globalni problem s opskrbom ukapljenim prirodnim plinom uzrokovan mjesec dana starim iranskim ratom.

Australija je postala drugi najveći svjetski izvoznik ukapljenog prirodnog plina kada je Katar zaustavio proizvodnju nakon štete od iranskih napada. Narelle je 20. ožujka udario u kopno kao jaki tropski ciklon u saveznoj državi Queensland i prešao Sjeverni teritorij prije nego što je udario u Zapadnu Australiju. Oluja je 27. ožujka udarila u grad Exmouth u Zapadnoj Australiji, pogodivši i grad Karrathu.

Woodside Australia je u nedjelju izjavio da Narelle i dalje prekida proizvodnju u plinskom postrojenju Karratha, kopnenom postrojenju za preradu za projekt North West Shelf.

"Započeli smo s remobilizacijom naše radne snage u neka od naših postrojenja na moru, a inspekcije će odrediti procese i vrijeme pokretanja", rekao je glasnogovornik tvrtke, dodajući da će se "proizvodnja u projektu North West Shelf ponovno pokrenuti čim to bude sigurno."

Proizvodnja u postrojenjima Macedon i Pluto nije pogođena, dodao je glasnogovornik.

Chevron nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar u nedjelju. U subotu je izjavio da radi na obnavljanju proizvodnje u svojim plinskim postrojenjima Gorgon i Wheatstone nakon prekida proizvodnje zbog Narellea.

Gorgon je najveće australsko postrojenje za izvoz LNG-a, koje proizvodi 15,6 milijuna metričkih tona godišnje s tri prerađivačka niza, dok Wheatstone ima dva niza koja proizvode 8,9 milijuna tona.

Bez struje je i kasno u subotu bio Exmouth, grad s 2800 stanovnika oko 1100 km sjeverno od glavnog grada savezne države Zapadne Australije, Pertha, priopćio je Odjel za vatrogasne i hitne službe.

Državna tvrtka Horizon Power izjavila je da su dodatne ekipe na putu prema Exmouthu "kako bi podržale lokalne ekipe u vraćanju struje pogođenim objektima čim to bude sigurno".

Exmouth, ulaz u greben Ningaloo, koji je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, pretrpio je značajnu štetu u ciklonu, ali nitko nije ozlijeđen.