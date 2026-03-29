Obavijesti

News

Komentari 0
STALA PROIZVODNJA PLINA

VIDEO Ovako izgleda nebo u Australiji. Oluja Narelle hara danima, tisuće su bez struje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ovako izgleda nebo u Australiji. Oluja Narelle hara danima, tisuće su bez struje
Foto: Reuters, Screenshot/X

Utjecaj tropskog ciklona Narellea ​​na postrojenja za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina kojima upravljaju Chevron i Woodside pogoršao je globalni problem s opskrbom ukapljenim prirodnim plinom uzrokovan mjesec dana starim iranskim ratom.

Proizvodnja ukapljenog prirodnog plina u Australiji i dalje je poremećena, a tisuće ljudi bile su bez struje na udaljenom sjeverozapadu u nedjelju, više od tjedan dana nakon što je olujni sustav Narelle pogodio zemlju. Utjecaj tropskog ciklona Narellea ​​na postrojenja za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina kojima upravljaju Chevron i Woodside pogoršao je globalni problem s opskrbom ukapljenim prirodnim plinom uzrokovan mjesec dana starim iranskim ratom.

Pokretanje videa...

Nevrijeme u Australiji 02:10
Nevrijeme u Australiji | Video: Reuters

Australija je postala drugi najveći svjetski izvoznik ukapljenog prirodnog plina kada je Katar zaustavio proizvodnju nakon štete od iranskih napada. Narelle je 20. ožujka udario u kopno kao jaki tropski ciklon u saveznoj državi Queensland i prešao Sjeverni teritorij prije nego što je udario u Zapadnu Australiju. Oluja je 27. ožujka udarila u grad Exmouth u Zapadnoj Australiji, pogodivši i grad Karrathu.

Woodside Australia je u nedjelju izjavio da Narelle i dalje prekida proizvodnju u plinskom postrojenju Karratha, kopnenom postrojenju za preradu za projekt North West Shelf.

"Započeli smo s remobilizacijom naše radne snage u neka od naših postrojenja na moru, a inspekcije će odrediti procese i vrijeme pokretanja", rekao je glasnogovornik tvrtke, dodajući da će se "proizvodnja u projektu North West Shelf ponovno pokrenuti čim to bude sigurno."

Proizvodnja u postrojenjima Macedon i Pluto nije pogođena, dodao je glasnogovornik.

Chevron nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar u nedjelju. U subotu je izjavio da radi na obnavljanju proizvodnje u svojim plinskim postrojenjima Gorgon i Wheatstone nakon prekida proizvodnje zbog Narellea.

Gorgon je najveće australsko postrojenje za izvoz LNG-a, koje proizvodi 15,6 milijuna metričkih tona godišnje s tri prerađivačka niza, dok Wheatstone ima dva niza koja proizvode 8,9 milijuna tona.

Bez struje je i kasno u subotu bio Exmouth, grad s 2800 stanovnika oko 1100 km sjeverno od glavnog grada savezne države Zapadne Australije, Pertha, priopćio je Odjel za vatrogasne i hitne službe.

Državna tvrtka Horizon Power izjavila je da su dodatne ekipe na putu prema Exmouthu "kako bi podržale lokalne ekipe u vraćanju struje pogođenim objektima čim to bude sigurno".

Exmouth, ulaz u greben Ningaloo, koji je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, pretrpio je značajnu štetu u ciklonu, ali nitko nije ozlijeđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
STRAŠAN POŽAR

Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.
Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno
POLICIJA TRAŽI SVJEDOKE

Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno

Na mjestu događaja vozač navedenog osobnog automobila je preminuo, dok su četiri osobe - putnici iz vozila, ozlijeđene.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026