VIDEO Ovako izgleda OPG koji je noćas gorio: 'Šteta je 30.000 eura, spašavali smo što se dalo'

Kud je bolesno dijete, svekrva bolesna, sad još i to, ostali smo bez hrane, nemamo životinje s čim hraniti, kazali su nam na OPG-u obitelji Rajzl u Ivanovom Selu kod Grubišnog polja gdje je u subotu oko 18.30 sati izbio veći požar u gospodarskim objektima.

Pokretanje videa... 00:57 Požar Ivanovo Selo | Video: Damir Spehar/PIXSELL/

Vlasnik OPG-a Miroslav Rajzl kazao nam je da je požar počeo od štale gdje je bila slama.

- Počelo je jako lupati, pogledao sam kroz prozor i vidio da je vatra već zahvatila krovište. Krenuli smo spašavati što se spasiti dalo, izvukli smo dva auta, sin je jedan traktor izvukao, drugog nije uspio, već ga je bila zahvatila vatra. Niti na jednome nije bio spojen akumulator, tako da nije moglo planuti od njih. Od vatre su počele ploče pucati, strava i užas je bilo, izbilo je sve prozore - ispričao je Miroslav.

I njegova snaha čula je kako nešto puca, izašla je u kuhinju, već je bilo sve u plamenu.

- Krenulo je tu od štale plamen, vikala sam, idi brzo, spašavajte što možete. Uhvatila sam prvo zvati vatrogasce, taj čas da nisu došli, cijela bi kuća izgorjela, strava i užas. Svega i svačega sam se nagledala u životu, ovako nešto nikad nisam - kazala je snaha.

Njezin suprug rekao je da je izgorio jedan traktor i svi priključci koje su imali. Većina životinja, četiri krave, svinje, nešto kokoši, je spašeno, no izgorjele su ovce.

Pokretanje videa... 01:14 Požar na OPG-u | Video: Damir Spehar/PIXSELL/

Kako nam je objasnio vlasnik, gorjela su tri gospodarska objekta, duga pet i široka pet metara. Izgorio je jedan traktor i sav alat, priključci koje su imali, 1000 bala sijena i slame, dvije prikolice pune hrane za životinje, jedna tritikale, druga kukuruza...

- Imamo četiri krave, zapravo bika, junice i tele, njih smo uspjeli spasiti, vezali smo ih u vrtu. Bilo je oko sedam-osam prasaca, neki još hodaju okolo, tri ovce su izgorjele, njih nismo uspjeli spasiti. Skoro je zahvatilo i kuću, odmah sam rekao da idu svi iz kuće van jer su se rogovi počeli topiti i prijetilo je da će požar prijeći i na nju - ispričao nam je Miroslav.

Kazao nam je kako nije odmah mogao početi gasiti s vodom jer je hidrofor bio bez struje pa je krenuo spašavati što je stigao.

- Da sam odmah počeo gasiti s vodom, vjerojatno ništa ne bih uspio spasiti. Počelo je gorjeti oko 18.30 sati i gašenje je trajalo negdje do 2 sata. Ja još dežuram na požarištu - kazao nam je Miroslav.

Na pitanje zna li kolika im je šteta nastala, navodi da je riječ o najmanje 30.000 eura.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pojašnjava da je dosta dugo gorjelo jer je bilo puno gorivog materijala, 200 litara dizela, bale sijena, u traktorima je bilo goriva, drva...

Od zapovjednika JVP Grubišno Polje Vitomira Pintarića doznajemo da je požar gasilo 40 vatrogasaca.

- Izašla je prva smjena s jednim vozilom i tri vatrogasca. Odmah po dolasku su zaključili da je to nešto što prelazi njihove mogućnosti pa su zatražili dolazak sljedeće smjene u JVP, ali i od lokalnog DVD-a. Tijekom noći su se vatrogasci izmjenjivali. Radi se o kompliciranom požaru jer su bile debele naslage slame i sijena pa se pojavljuju nova žarišta - rekao je Pintarić.