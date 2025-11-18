Obavijesti

KRAJ POŽARA

VIDEO Ovako je bilo u zgradi Vjesnika nakon noćne buktinje

Piše Ivana Mihaljević,
Foto: N1

Novinarska ekipa N1 televizije zajedno s vatrogascima ušla je u prizemlje Vjesnika nakon vatrene stihije koja je progutala zgradu

Cijelu noć je gorjela zgrada Vjesnika u Zagrebu. Novinarka N1 televizije u utorak ujutro je imala priliku ući u prizemlje zgrade. 

N1 u zgradi Vjesnika 00:50
N1 u zgradi Vjesnika | Video: N1 Televizija

Izgorena zgrada je puna vode i ostalih ostataka. Požar je gasilo 93 vatrogasca s 30 vozila. 

- Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava - kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'
Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'

Vatrena stihija progutala je kat po kat zagrebačkog nebodera. Temperatura plamena dosezala je i 1200 stupnjeva Celzijevih. 

