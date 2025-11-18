VIDEO Ovako je bilo u zgradi Vjesnika nakon noćne buktinje

Cijelu noć je gorjela zgrada Vjesnika u Zagrebu. Novinarka N1 televizije u utorak ujutro je imala priliku ući u prizemlje zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 N1 u zgradi Vjesnika | Video: N1 Televizija

Izgorena zgrada je puna vode i ostalih ostataka. Požar je gasilo 93 vatrogasca s 30 vozila.

- Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava - kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Vatrena stihija progutala je kat po kat zagrebačkog nebodera. Temperatura plamena dosezala je i 1200 stupnjeva Celzijevih.