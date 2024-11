'TRUMP JE INTELIGENTAN'

VIDEO Putin: 'Mislim da Trump ni sad nije siguran. Pokušali su ga ubiti. I to ne samo jednom...' KAZAKHSTAN: Trump je pametna osoba i ima iskustva. Pokušali su ga ubiti, više od jednom. Usput, po mojem mišljenju, on ni sad nije siguran. Nažalost, bilo je raznih incidenata u povijesti SAD-a. Ali mislim da je on inteligentan čovjek, i nadam se, pažljiv, kazao je, među ostalim, na današnjoj press konferenciji u Kazakhstanu ruski predsjednik Vladimir Putin. Dodao je da je Rusija spremna za dijalog sa SAD-om...

