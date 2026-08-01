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ISPALILI SIGNALNU RAKETU

VIDEO Ovako je sinoć počeo požar kraj Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost??'

Brzom akcijom vatrogasci su sinoć lokalizirali požar koji je izbio u Dragama kraj Pakoštana, a na brdu su gorjeli borova šuma i makija. Čitatelj koji nam je poslao snimke kaže da je požaru prethodilo ispaljivanje rakete, a drugi spominje i vatromet. Snimku su podijelili i na stranici Vatrogasci 193 uz komentar: "Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama.... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost??"

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Požar u Dragama VIDEO
Požar u Dragama | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK DINAMO - SLAVEN

VIDEO Beljo nastavlja u formi od prošle sezone! Pogledajte kako je Dinamo uzeo tri boda

DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Aktualni prvak Hrvatske pobjedom je otvorio novu HNL sezonu. 'Farmaceuti' su imali dvije prilike na početku, ali obranio je to Filipović. Beljo je dva puta tresao mrežu Koprivničana za prva tri boda i vodeće mjesto na tablici

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Golovi Dinamo-Slaven VIDEO
Golovi Dinamo-Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU pred migrantskom krizom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa pred najvećom migrantskom krizom. Muškarac šakama napao dijete s posebnim potrebama u Đakovu, izbo prolaznika koji ga je pokušao spasiti. Kerum na slobodi, nećak u istražnom zatvoru. Stigli rezultati analize otpada u Gospiću. Pakleno vruć vikend pred nama. Usporila je stopa inflacije u Hrvatskoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kako je Kerum 'pao' zbog konobe Pršut

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kerum uhićen zbog konobe Pršut, Hrvatska i Beretta u Obrovcu grade tvornicu streljiva, Vlada bolnicama daje 125,7 milijuna eura za dugove, Petrovačka dola krije još žrtava?...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kerum 'pao' zbog konobe Pršut | Video: 24sata/Video
HTIO IH PRODATI U ITALIJI

VIDEO Policija vratila tonu ježinaca u more u Opatiji

Opatijska policija kaznila je Hrvata (35), nakon što su ga u utorak ulovili na A7 kod Rupa, a u kombiju su mu pronašli tisuću kilograma morskih ježinaca. Utvrdili su da ih je prevozio radi preprodaje na području Italije. Kod sebe je imao i 5,80 grama droge. Policija je sve ježince preuzela i vratila u more.

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Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima VIDEO
Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima | Video: PU primorsko-goranska
KRKLJANAC PRIJE BOSILJEVA

VIDEO Kilometarska kolona na A1, sudari na istom mjestu u oba smjera kod čvora Novigrad

Na autocesti A1 u četvrtak popodne došlo je do prometnih nesreća u blizini čvora Novigrad i to u oba smjera. Kako navodi HAK oko 15 sati, zbog prometne do koje je došlo u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra te se vozi suženim kolnikom. Došlo je i do nesreće između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad te se i ovdje vozi usporeno. Iz karlovačke policije su potvrdili da su u smjeru sjevera sudarila se četiri vozila, a u smjeru juga dva. U obje nesreće nastala je materijalna šteta.

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Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva VIDEO
Sudar izmedu Novigrada i Bosiljeva | Video: Čitatelj 24sata

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