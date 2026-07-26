VIDEO Ovo je jedrilica s koje je kod Šolte pao skiper i nestao! Jako je nevrijeme, digli i avion

Dojava o padu u more i nestanku voditelja jedrilice tijekom plovidbe kod otoka Šolte, u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je jutros, 26. srpnja u 09.10 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112, javlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Kako su u vremenu dojave na moru u području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju traganja i spašavanja angažirane su sve raspoložive jedinice, odnosno, dvije spasilačke brodice iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna i jedna spasilačka brodica iz sastava hvarske ispostave te tri brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split), kojima se traga sukladno usvojenom Planu traganja.

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Pokretanje videa... VIDEO Ovo je jedrilica s koje je kod Šolte pao skiper i nestao. Traže ga po jakom nevremenu | Video: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture





Iz MRCC Rijeka je, u suradnji sa Obalnom stražom RH također dogovoreno i zračno traganje za nestalim pomoću zrakoplova tip 'Pilatus', koji od 11.42 sati nadlijeće područje traganja.

U izravnoj komunikaciji sa preostalom šesteročlanom posadom dvotrupne jedrilice, u vlasništvu domaće charter tvrtke, iz MRCC Rijeka određena je njihova približna pozicija, na kojoj su nedugo potom pronađeni neozlijeđeni. Svih šestero članova posade državljani su Republike Austrije, kao i nestali voditelj, za kojim se intenzivno traga, javlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.



U suradnji sa charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan novi voditelj, koji je u koordinaciji sa MRCC Rijeka preuzeo plovidbu do slijedećeg odredišta, gdje će posada biti iskrcana.



Putem obalne radio postaje ORP Splitradio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u plovidbi, u području traganja.