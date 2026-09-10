VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?

Muškarac koji je osumnjičen za femicid u Slatini priveden je danas u bjelovarski zatvor nakon što je dovršeno ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, objavio je Super Radio.

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Pokretanje videa... VIDEO Privođenje osobe osumnjičene za ubojstvo u Slatini | Video: Facebook

Do stravičnog zločina došlo je u naselju Lipa u Slatini u utorak oko 22 sata. M.P (46) ubio je godinu dana mlađu suprugu.

Sve je bilo tiho te večeri, a onda se naseljem prolomio vrisak djece.

- Svi smo izletjeli iz kuća, noć je bila, nitko od nas u kućama u kojima živimo malo dalje nije znao što se događa. Jauk i vriska, posebno djece u noći, bili su još strašniji. Ne znam, ljudi moji, što se to dogodilo. Jučer su se ovuda vozili, išli su nekoliko puta od kuće pa natrag. Ne znam kako je to mogao učiniti. To je katastrofa - rekla je jedna od susjeda ranije za 24sata.

- Ona je imala šestero djece, četvero s njim i dvoje iz prvog braka. On je radio u jednoj državnoj tvrtki i dobio je otkaz. Ona je bila vrijedna, išla je i brati duhan. Koliko znam, živjeli su lijepo, imali su dva automobila i traktor, on se bavi prodajom drva za ogrjev - nastavila je susjeda.

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policajce u obiteljskoj kući. Policija je izvijestila da je žena usmrćena oštrim predmetom te da su osumnjičenog odmah uhitili.

Na mjestu zločina proveden je opsežan očevid, kojim je rukovodila dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru, uz stručnu suradnju policijskih službenika PU virovitičko-podravske. Očevid je trajao od 2.13 do 5.51 sat, nakon čega su truplo nesretne žene prevezli na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica radi obdukcije.

Oglasio se i Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da javnost traži odgovor na pitanje je li ubojstvo žene u Slatini moglo biti spriječeno te je poručio da završetak stručnog nadzora nad postupanjem policije, koji bi sve trebao razjasniti, očekuje u idućih dan ili dva. Božinović je istaknuo da je osumnjičenik predan pritvorskom nadzorniku te da je policija protiv njega podnijela kaznene prijave za kaznena djela femicida, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Ministar je podsjetio da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina odmah nakon događaja uputio stručni tim Ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdile sve okolnosti policijskog postupanja, kao i događaji koji su prethodili zločinu, s posebnim naglaskom na postupanje policijskih službenika prije njegova počinjenja.

''Ne želim prejudicirati nalaz ili iznositi parcijalne informacije dok se ne konstruira cijeli tijek događaja'', kazao je Božinović nakon sjednice vlade, dodajući da očekuje da nadzor bude završen u idućih dan ili dva.

Nakon toga Ravnateljstvo policije izvijestit će javnost o utvrđenim činjenicama i odgovoriti na pitanja vezana uz postupanje policije, dodao je.

Božinović je podsjetio da se godinama ulažu napori u borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući edukaciju policijskih službenika, stručne analize i unaprjeđenje suradnje s drugim nadležnim institucijama.

''Znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i odluka mogu imati presudnu važnost'', rekao je poručivši da od policije očekuje najviši standard postupanja.

''Ako se nadzorom utvrdi da je bilo propusta, bit će utvrđena i odgovornost te poduzete odgovarajuće mjere'', zaključio je Božinović.

Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.

Crne brojke

Ovo je peti femicid u Hrvatskoj ove godine s ukupno šest ubijenih žena. Prvi femicid ove godine, s dvije žrtve, počinio je sin, odnosno unuk, koji je ubio majku i baku, ostali počinitelji bili su partneri žrtava. Prošle je godine bilo 18 femicida, kao i u 2024. Femicid je rodno uvjetovano teško ubojstvo - ubojstvo žene zato što je žena.

Pritom, lani je u Hrvatskoj zabilježeno ukupno 39 ubojstava, od čega 18 žena, a 12 njih su ubili intimni partneri.