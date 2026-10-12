Ovo je navodna snimka napada na svećenika kojem su probali ukrasti jastreba: 'Izvukli su nož'

Župnik Željko Lovrić, vjernicima poznat i kao don Dante i kolumnist portala Vjerujem, ispričao je za 24sata kako su ga dva muškaraca napala nožem ispred župne kuće u zagrebačkoj Župi sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici – Voltinom.

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Pokretanje videa... VIDEO Don Dante poslao uznemirujuću snimku | Video: večernji list

Na snimci nadzorne kamere, koju nam je ustupio, vidi se kako dvojica muškaraca u tamnoj odjeći i s kapuljačama prilaze pastoralnom ulazu. Bilo je to svega desetak sekundi prije nego se on ondje našao s jednim parom koji je ondje prenoćio. Bili su uz njega upravo zbog učestalih prijetnji. Ubrzo nakon trka za svećenikom, dvojac se vraća u smjeru dolaska, a snimka prestaje.

Snimka traje nešto više od dvije minute, no sama po sebi ne otkriva što se točno dogodilo tijekom susreta, tko su muškarci ni koji bi mogao biti njihov motiv. Kako je svećenik ispričao, bili su naoružani nožem i nisu odgovarali na njegova pitanja.

Identitet bračnog para nije želio javno otkriti, ali navodi da su oboje o događaju dali iskaz pred Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.

U međuvremenu je u kolumni objavio i osvrt na događaje koji su ga potresli, poručivši da se situacija posljednjih dana ipak počela smirivati.

- S odmakom od nekoliko dana stvari uvijek izgledaju drugačije. Mogu vam reći da se dobar dio one bure već razriješio. Čak i s onim ljudima koji su u nekom svom sljepilu i ludilu bili spremni dići ruku na svećenika. Dvojac je priveden. Imao sam spreman odgovor za njih. Imao sam spremnu i ljudsku i pravnu obranu. Ali onda staneš i shvatiš – čemu? - napisao je Lovrić.

Dodao je da ga je posebno pogodila količina mržnje koju je, kako tvrdi, doživio i od ljudi koji ga nikada nisu upoznali.

- Zastrašujuće je vidjeti kolika se količina mržnje krije u ljudima. I to mržnje usmjerene prema nekome koga u životu nisu sreli, koga nikada nisu pogledali u oči. Lako je razapinjati izdaleka, lako je tipkati presude. Ali način na koji komuniciramo s drugima, riječi koje bacamo pred ljude, nepogrešivo su ogledalo onoga što nosimo u sebi - poručio je.

Podsjetimo, Lovrić je prošlog petka objavio i priopćenje župljanima u kojem je objasnio da se, u dogovoru s biskupom, privremeno povlači iz obavljanja župničke službe. Naveo je da se u posljednje vrijeme suočavao s ozbiljnim prijetnjama i fizičkim napadima te da je cijeli slučaj u rukama policije, koja provodi kriminalističko istraživanje na temelju prikupljenih dokaza, izjava svjedoka i snimki nadzornih kamera.

- Kao vaš svećenik, ali prije svega kao čovjek od krvi i mesa, moram vam priznati svoju ljudsku slabost. Zbog svega što se dogodilo, duboko sam potresen i preplašen. Budući da u ovom trenutku ne znam tko stoji iza ovih napada, niti kome i zašto toliko smeta ono što radim i za što se zalažem, osjećam da nisam u mogućnosti u miru i punoj snazi obavljati svoju pastirsku dužnost - poručio je župljanima.

U priopćenju je upozorio i na lokacije za koje smatra da bi mogle biti povezane s osobama koje su ga, kako tvrdi, zastrašivale. Spomenuo je park u blizini župne kuće, krov na kojem se okupljaju pojedinci te gotovo napuštenu kuću u Konavoskoj ulici, nasuprot škole. Pritom je pozvao roditelje na oprez te apelirao na policiju i građane da obrate pozornost na okolnosti koje je opisao.

Na kraju je vjernike zamolio za razumijevanje i podršku, poručivši im da ga imaju u svojim molitvama. Unatoč strahu i potresenosti, izrazio je nadu da će se uskoro oporaviti i vratiti svojim dužnostima.