VIDEO Ovo je trenutak kad su specijalci ušli u zgradu u Zagrebu i uhitili Leona Lučića
Bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat po ulozi inspektora u seriji Krim tim 2, uhićen je nakon što je u srijedu prijepodne u zagrebačkom naselju Središće hicem iz vatrenog oružja ranio muškarca. Prema informacijama policije, do incidenta je došlo oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, gdje je žrtva zadobila ozljedu noge. Nakon pucnjave, Lučić se pokušao sakriti u obližnju zgradu, no ubrzo je uhićen zahvaljujući intenzivnoj potrazi zagrebačke policije.