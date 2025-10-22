Obavijesti

pucnjava u Središću

VIDEO Ovo je trenutak kad su specijalci ušli u zgradu u Zagrebu i uhitili Leona Lučića

Bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat po ulozi inspektora u seriji Krim tim 2, uhićen je nakon što je u srijedu prijepodne u zagrebačkom naselju Središće hicem iz vatrenog oružja ranio muškarca. Prema informacijama policije, do incidenta je došlo oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, gdje je žrtva zadobila ozljedu noge. Nakon pucnjave, Lučić se pokušao sakriti u obližnju zgradu, no ubrzo je uhićen zahvaljujući intenzivnoj potrazi zagrebačke policije.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Nakon četiri godine iz kreveta je ustala  39-godišnja Svetlana Kalanjoš iz  romskog naselja Sitnica pored Murskog Središća koja je zbog metaboličke bolesti i 250 kilograma bila nepokretna. 1446 eura prosječna je plaća u kolovozu što je nominalno 9,2 posto, a realno 4,9 posto više nego lanjskog kolovoza- medijalna plaća je 1245. Do kraja 2029. trebala bi biti izgrađena nova dječja bolnica u Zagrebu-ugovor za projektiranje i građenje vrijedan 237 i pol milijuna eura. U 90- godini umrla majka hrabrost Ruža Lucić iz Gunje-bila je odlikovana jer su njezinih  devet sinova bili hrvatski branitelji...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji bespravne gradnje kod Zrmanje. Čoko-drama u Rijeci...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Dvojac dobio uvjetnu kaznu nakon što su priznali bespravnu gradnju sedam kuća u kanjonu Zrmanje. Sugovornik za 24sata otkrio nove detalje... Mlijeko, šećer, ulje i još nekoliko proizvoda mogli bi biti jeftiniji. Užas u BiH: U ilegalnim borbama pasa sudjelovala i tri psa iz Hrvatske. Policija uhitila 15 ljudi. Rusija: 'Naš stav o ratu u Ukrajini ostaje nepromijenjen...'. Drama u Rijeci: Čokolada ukradena iz ureda riječke gradonačelnice... Dva starija dilera uhitila zagrebačka policija. Imali kokain i marihuanu... Michele Šego novi junak Splićana. Modrić 'rastura' u Milanu...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji bespravne gradnje kod Zrmanje. Čoko-drama u Rijeci... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji bespravne gradnje kod Zrmanje. Čoko-drama u Rijeci... | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Roditelji iz Dubrave prosvjeduju zbog napada maloljetničkih bandi na njihovu djecu, ali i njih same. Bebi staroj par dana kolabriralo je plućno krilo, doktori iz Osijeka su izveli čudo i spasili joj život. U ljekarnama više nema lijeka Aspirin 100, nestašica do sredine studenog. Narkoboss Miroslav Mike Aničić uhićen je na Kostarici nakon 10 godina bijega, u Hrvatskoj ga čeka 13 godina zatvora. Slučaj Pokrovac vraćen na novo suđenje. Veliko otkriće na Velebitu, bugarski speleolozi pronašli su spoj između Alibabine jame i sustav Crnopac. Nema više primirja između Izraela i Palestine, Izrael pokrenuo novi napad na Gazu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život 03:50
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici iz Osijeka izveli su čudo i spasili novorođenčetu život | Video: 24sata Video
VIDEO Pogledajte kako su razigrani hajdukovci osvojili Aldo Drosinu s tri sjajna gola!

ISTRA 1961 - HAJDUK 0-3 Čak 16 utakmica "zeleno-žuti" nisu izgubili na svom terenu, a onda je došao Hajduk i moćnom prezentacijom odnio sva tri boda s Aldo Drosine. Raspoloženi su bili napadači Hajduka, a sva tri gola pala su nakon jako lijepih akcija Splićana. Šego je bio dvostruki strijelac, a gol je dodao i Almena. Hajduk se bodovno poravnao s Dinamom na vrhu ljestvice

Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! 02:07
Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO Stoperi Dinama ispunili želju Kovačeviću. Evo prvijenaca kojima su nokautirali Osijek

DINAMO - OSIJEK 2-1 Zagrepčani su prije odlaska u Malmö riješili derbi 10. kola HNL-a i odvojili se na vrhu ispred Hajduka. McKenna već u 3. pa Dominguez u 14., Dinamo je susret riješio u prvih 15 minuta. Obojica su zabila prvijence u modrom dresu i ispunila želju treneru Dinama Mariju Kovačeviću koji je prije utakmice analizirao i govorio da "napadači zabijaju, ali nedostaju golovi stopera". Pogledajte kako je Dinamo srušio 'bijelo-plave'

Dinamo - Osijek 01:58
Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

