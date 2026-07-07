VIDEO Ovo je trenutak kada se švercer migranata zabio u skladište blizu Zagreba!

Četvero ljudi je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Gornjoj Zdenčini u nedjelju navečer, javila je zagrebaka policija. Vozač je pobjegao s mjesta događaja. Do prometne nesreće je došlo kada su policajci, koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija, u mjestu Kupinec u smjeru Pisarovine uočili su auto marke Mercedes, njemačkih nacionalnih registarskih oznaka, te su ga pokušali zaustaviti radi kontrole, odnosno zbog sumnje na krijumčarenje.

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Vozač se nije zaustavio na svjetlosnu i zvučnu signalizaciju policijskog vozila, već je nastavio vožnju u smjeru Zdenčine. Policajci su, nakon što je bilo očito da se vozač neće zaustaviti, isključili svjetlosnu signalizaciju te nastavili kretanje za vozilom na sigurnoj udaljenosti od oko 500 metara, vodeći brigu o sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Tijekom vožnje vozač je više puta ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu prelaskom na suprotnu prometnu traku i pretjecanjem drugih vozila na nepreglednim mjestima, nakon čega su ga policijski službenici izgubili iz vidokruga.



Dolaskom u Gornju Zdenčinu, u Gospodarsku ulicu, policajci su u oštrom lijevom zavoju, na šljunčanoj podlozi izvan kolnika, uočili oblak prašine, a nakon toga i dim koji je dolazio iz smjera centralnog skladišta s utovarnim rampama za kamione, udaljenog oko 200 metara od ceste.

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Posumnjali su da je vozilo sletjelo s ceste. Policajci su se trčeći uputili prema skladištu i utvrdili da se radi o vozilu koje su ranije pokušali zaustaviti. Vozilo je probilo zaštitnu ogradu, udarilo u zgradu, odnosno u rampu za utovar kamiona, nakon čega se zapalilo.



Policajci su se žurno uputili prema gorućem vozilu i iz njega izvukli dvije osobe, dok su dvije osobe same izašle te su ih sve udaljili na sigurnu udaljenost. Vozač je pobjegao s mjesta događaja prije dolaska policijskih službenika.



Ozlijeđenim osobama liječnička pomoć pružena je u Općoj bolnici Karlovac, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Sveti Duh i Klinici za traumatologiju, a utvrđeno je da su sve teško ozlijeđene. Također je utvrđeno da su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku.





Požar automobila koji se proširio na ulazna vrata utovarno-istovarnog terminala te pročelje skladišnog prostora ugasili su vatrogasci, a na mjestu događaja u tijeku je očevid. Za vozačem intenzivno se traga te je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Podsjetimo, javio nam se čitatelj koji je opisao detalje drame. Kako je naveo on i kolega su dobrovoljni vatrogasci i išli su s vatrogasnog kupa kada su s autoceste primijetili da nešto gori kod skladišta. Odmah su dodaje i zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište.

- Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leži, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio - ispričao je čitatelj.

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara.

- Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja - zaključio je čitatelj.