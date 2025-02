IZBORNIK JE HIT

VIDEO Dagur Sigurdsson uzeo je mikrofon pred Zadranima i otpjevao svoju omiljenu pjesmu ZADAR - Nakon dočeka u Zagrebu, izbornik Dagur Sigurdsson vratio se u Zadar, gdje mu je prebivalište, na novi doček zajedno s Lukom Lovrom Klaricom. Sigurdsson je bio u fantastičnom raspoloženju na dočeku, čak se primio i mikrofona i zapjevao svoju najdražu pjesmu "Because Of You" benda Mono Town iz Reykjavika. Ranije je zapjevao i stihove hita Miše Kovača "Poljubi zemlju".

Kopiranje linka