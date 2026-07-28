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VIDEO Ovo je trenutak kada su priveli muškarca osumnjičenog za vandalski čin u Međugorju!

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO Ovo je trenutak kada su priveli muškarca osumnjičenog za vandalski čin u Međugorju!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Vandalski su napadnuta tri važna molitvena lokaliteta u Međugorju. Kod crkve svetog Jakova zapaljen je vanjski oltar, dok su na Brdu ukazanja, poznatom i kao Podbrdo, te kod Plavog križa oskvrnuti kipovi Gospe

Policija je privela muškarca kojeg dovodi u vezu s vandalskim napadima na nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Čitatelj 24sata poslao je snimku na kojoj se vidi trenutak privođenja osumnjičenog, do kojeg je došlo nakon opsežne policijske potrage. Prema dosad dostupnim informacijama, muškarac je uhićen u selu Cerno na području Ljubuškog. Policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i njegovu moguću povezanost s napadima. Više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

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Uhićen muškarac koji je vandalizirao oltar u Međugorju VIDEO
Uhićen muškarac koji je vandalizirao oltar u Međugorju | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, tijekom noći na 28. srpnja vandalski su napadnuta tri važna molitvena lokaliteta u Međugorju. Kod crkve svetog Jakova zapaljen je vanjski oltar, dok su na Brdu ukazanja, poznatom i kao Podbrdo, te kod Plavog križa oskvrnuti kipovi Gospe.

VANDALIZAM NAD GOSPOM 24SATA U MEĐUGORJU Kip čiste od grafita, a zaštitari okružili oltar! Vjernici: 'Molimo za sve'
24SATA U MEĐUGORJU Kip čiste od grafita, a zaštitari okružili oltar! Vjernici: 'Molimo za sve'

Kipovi su premazani crnom bojom, a na njihovim postoljima i okolnim površinama ispisane su uvredljive poruke. Među njima su bili natpisi „DEVIL IN A SKIRT“, odnosno „Đavao u suknji“, te „EVIL“, što znači „zlo“.

Foto: Facebook

Postavljen je i transparent na poljskom jeziku na kojem su navedena imena međugorskih vidjelica uz optužbe da su prevaranti.

- Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!! - pisalo je na transparentu.

KRAJ VELIKE POTRAGE Uhitili muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio oltar u Međugorju
Uhitili muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio oltar u Međugorju

Na njemu je bio vidljiv i datum „14. 10. 17.“ uz nejasan potpis ili inicijale, no njihovo značenje zasad nije poznato.

Foto: Hercegovina.info

Na više mjesta ispisan je i broj 1242, koji se u ostavljenim porukama povezuje s biblijskim retkom iz Evanđelja po Mateju o Kraljici juga, kao i s istoimenim paragrafom iz djela „Nebeske tajne“ Emanuela Swedenborga. Točan motiv i značenje tih poruka trebala bi utvrditi policijska istraga.

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja
Foto: Denis Kapetanovic

- Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon - stoji u Evanđelju po Mateju.

JEDNOG SU PRIVELI FOTO Ovog čovjeka traže zbog paljenja oltara i vandaliziranja Gospe. Viđen je kod Ljubuškog?
FOTO Ovog čovjeka traže zbog paljenja oltara i vandaliziranja Gospe. Viđen je kod Ljubuškog?

Napad se dogodio neposredno uoči početka Međunarodnog festivala mladih – Mladifesta, kada se u Međugorju očekuje dolazak tisuća hodočasnika iz cijelog svijeta. Nakon što su u ponedjeljak ujutro objavljene fotografije i snimke oštećenih molitvenih mjesta, ubrzo je počelo njihovo čišćenje. Tragove vandalizma s Gospina kipa na Brdu ukazanja uklanjali su članovi zajednice Cenacolo.

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Komentari 40
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
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FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
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VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar
POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

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