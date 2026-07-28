VIDEO Ovo je trenutak kada su priveli muškarca osumnjičenog za vandalski čin u Međugorju!

Policija je privela muškarca kojeg dovodi u vezu s vandalskim napadima na nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Čitatelj 24sata poslao je snimku na kojoj se vidi trenutak privođenja osumnjičenog, do kojeg je došlo nakon opsežne policijske potrage. Prema dosad dostupnim informacijama, muškarac je uhićen u selu Cerno na području Ljubuškog. Policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i njegovu moguću povezanost s napadima. Više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

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Pokretanje videa... VIDEO Uhićen muškarac koji je vandalizirao oltar u Međugorju | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, tijekom noći na 28. srpnja vandalski su napadnuta tri važna molitvena lokaliteta u Međugorju. Kod crkve svetog Jakova zapaljen je vanjski oltar, dok su na Brdu ukazanja, poznatom i kao Podbrdo, te kod Plavog križa oskvrnuti kipovi Gospe.

Kipovi su premazani crnom bojom, a na njihovim postoljima i okolnim površinama ispisane su uvredljive poruke. Među njima su bili natpisi „DEVIL IN A SKIRT“, odnosno „Đavao u suknji“, te „EVIL“, što znači „zlo“.

Foto: Facebook

Postavljen je i transparent na poljskom jeziku na kojem su navedena imena međugorskih vidjelica uz optužbe da su prevaranti.

- Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!! - pisalo je na transparentu.

Na njemu je bio vidljiv i datum „14. 10. 17.“ uz nejasan potpis ili inicijale, no njihovo značenje zasad nije poznato.

Foto: Hercegovina.info

Na više mjesta ispisan je i broj 1242, koji se u ostavljenim porukama povezuje s biblijskim retkom iz Evanđelja po Mateju o Kraljici juga, kao i s istoimenim paragrafom iz djela „Nebeske tajne“ Emanuela Swedenborga. Točan motiv i značenje tih poruka trebala bi utvrditi policijska istraga.

Foto: Denis Kapetanovic

- Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon - stoji u Evanđelju po Mateju.

Napad se dogodio neposredno uoči početka Međunarodnog festivala mladih – Mladifesta, kada se u Međugorju očekuje dolazak tisuća hodočasnika iz cijelog svijeta. Nakon što su u ponedjeljak ujutro objavljene fotografije i snimke oštećenih molitvenih mjesta, ubrzo je počelo njihovo čišćenje. Tragove vandalizma s Gospina kipa na Brdu ukazanja uklanjali su članovi zajednice Cenacolo.