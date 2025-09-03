VIDEO Ozlijeđenog dupina snimili kod Lastova: 'Izgleda da ga je ozlijedio propeler broda'

U uvali Ubli na Lastovu u srijedu ujutro prolaznici su uočili vrlo mladu jedinku glavatog dupina, ali ozlijeđenu.

- U blizini trajektne luke je ozlijeđen dupin, izgleda da ga je ozlijedilo propeler nekog broda, kaže nam čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Ozlijeđen mladi dupin | Video: čitatelj/24sata

Na teren su izašli stručnjaci i potvrdili ozljedu dupina. Sve nadležne službe i institucije su obaviještene i prate situaciju, pišu na Facebook stranici Park prirode Lastovsko otočje Nature Park Lastovo Islands's post.

Stručnjaci preporučuju da se dupina ne uznemirava, a njegovo stanje promatra se s udaljenosti. Pozivaju se svi nautičari i ribari da budu pažljivi i da ne ometaju dupina ako ga uoče.

Vjeruju da će se mladi dupin izvući, zaključuju na kraju objave.