Pozivaju se svi nautičari i ribari da budu pažljivi i da ne ometaju dupina ako ga uoče
VIDEO Ozlijeđenog dupina snimili kod Lastova: 'Izgleda da ga je ozlijedio propeler broda'
U uvali Ubli na Lastovu u srijedu ujutro prolaznici su uočili vrlo mladu jedinku glavatog dupina, ali ozlijeđenu.
- U blizini trajektne luke je ozlijeđen dupin, izgleda da ga je ozlijedilo propeler nekog broda, kaže nam čitatelj.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na teren su izašli stručnjaci i potvrdili ozljedu dupina. Sve nadležne službe i institucije su obaviještene i prate situaciju, pišu na Facebook stranici Park prirode Lastovsko otočje Nature Park Lastovo Islands's post.
Stručnjaci preporučuju da se dupina ne uznemirava, a njegovo stanje promatra se s udaljenosti. Pozivaju se svi nautičari i ribari da budu pažljivi i da ne ometaju dupina ako ga uoče.
Vjeruju da će se mladi dupin izvući, zaključuju na kraju objave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+