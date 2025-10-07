VIDEO Pa kako je ovo moguće? Ovo je snimka iz autobusa koji je zalutao na Tulove grede

Ono što je trebala biti uobičajena, nedjeljna vožnja od Zagreba do Zadra, pretvorilo se u šest sati kaosa i straha, i to zbog vozača koji nije znao put, piše portal Ekovjesnik. Sve se odvijalo ove nedjelje, 5. listopada, u večernjim satima, a autobus prijevoznika Flixbus krenuo je točno u 16 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu.

Zbog loših vremenskih uvjeta Maslenički most bio je zatvoren pa su putnici obaviješteni da će se putovanje do Zadra nastaviti zaobilaznim pravcem - preko Gračaca i Obrovca. Međutim, na izlasku s autoceste A1 kraj Svetog Roka putnici nisu znali da će ih vozač, zahvaljujući pogrešnom skretanju i nepoznavanju ceste, odvesti na putovanje planinskim putevima koje ni Google Maps ne poznaje.

Naime, umjesto za Gračac, vozač Flixbusa krenuo je lokalnom cestom, koja je ubrzo prešla u makadam, a potom i u sve uži šumski put. Zabrinuti putnici počeli su provjeravati na navigaciji gdje se nalaze, a GPS im je pokazivao da se autobus kreće prema Tulovim gredama.

Velebit: Tulove grede na Velebitu | Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Uskoro je svima postalo jasno da vidno dezorijentirani vozač ne zna gdje se nalazi.

'Sve strmo, iza nas provalija'

- Kako smo krenuli starom cestom, a ja sam iz Gračaca, pitala sam bih li ja mogla onda izaći u Gračacu. On je meni rekao da mogu sad tu na raskrižju, gdje nije bilo ničeg. Vozi se on po makadamu i nakon nekog vremana vidim tablu Mali Alan, bilo mi je jasno da smo na Velebitu. I ja sam njega onako pitala "Dobro, jel vi znate gdje smo mi?" - ispričala nam je čitateljica koja je poslala snimku iz autobusa te dodala kako je odgovorio da nema pojma. Dodaje da je vozač imao oko 60 godina i da nije stranac.

- Nastavili smo se još penjati gore, sve strmo, iza nas provalija. I on je morao skroz uz rubove voziti da bi zadnji dio busa uspio proći. Tako smo se penjali dok nismo došli do neka dva puta, znači za ravno i za ljevo dolje i onda je on, na naš prijedlog, okrenuo bus za nazad. Mi smo tad svi izašli van, vani snijeg, hladno...Kad se okrenuo svi smo se opet ukrcali, a ja sam sjela pored njega i navigirala ga jer sam ja znala put, ali sam i bila smirena. Što sad, zalutali smo. Vozač je bio izvan sebe, skoro u panici - dodala je čitateljica.

Javio nam se još jedan putnik koji je ispričao kako je vozač bio nervozan kad su krenuli s Bosiljeva te da je trebao sići prema Gračacu,a li je krivo skrenuo.

- Gledao sam kako vozi po toj sporednoj cesti pa makadamu. Par puta mu je kotač upao u jarak sa strane. Pogledao sam na navigaciju, falio nam je jedan zavoj do Malog Alana, ispričao nam je jedan od 50-ak putnika. Na jednom križanju, nastavlja naš sugovornik, putnici su počeli vikati vozaču da stane te je on stao i otvorio vrata.

- Izašli smo van. Jedna žena je plakala kako će sad okrenuti autobus i kako ćemo se izvući. Neki putnici su zvali i policiju. Jedan putnik mu je davao upute i pomogao mu da okrene bus te smo krenuli natrag. Jedna djevojka navigirala ga je do Gračaca jer je rekao da ga navigacija krivo vodi. Vozio je jako brzo, na trenutke 75 do 85 km/h gdje je bilo ograničenje 50 km/h. U Gornjem Karinu smo stali na benzinsku kako bi jedna putnica izašla i tamo ga je zaustavila policija. Vidio sam da im je pokazivao tahograf - kaže nam čitatelj.

Čuo je i da je vozač šefici koja ga je zvala rekao da kasne zbog bure, jer bura jako puše. U autobusu su bili, priča naš sugovornik, uglavnom mlađi ljudi te nekoliko putnika starije dobi.

- Žene su se jako uspaničile, jedna je zvala policiju ili prijavoznika i vidio sam da je bila jako ljuta, vikala je. Druga je plakala. Često se vozim njihovim autobusima i nikad nije bilo nikakvih problema. Muškarca koji je vozio viđao sam i ranije, ali nas dosad nije vozio - kazao je putnik te dodao da im se nitko nije ispričao zbog neugodnosti koje su imali tijekom putovanja.

I Ekovjesnik je na svojoj stranici na društvenoj mreži objavio i video iz autobusa na kojemu se vidi kakvim se šumskim putem kroz mrak kretao autobus.

Kako su im prepričali putnici, jedan od njih je s prvih sjedala rekao vozaču da stane, a kad je vozač napokon okrenuo i spustio autobus do Svetog Roka, pretvarao se kao da se ništa nije dogodilo i nastavio vožnju. Tvrde da je vozio prebrzo, kao da je pokušavao nadoknaditi vrijeme izgubljeno na planini, zbog čega ga je u Karinu zaustavila policija.

Oko 22 sata, nakon šest sati horor vožnje, putnici su konačno stigli u Zadar.

U komentarima pod njihovu objavu javili su se i čitatelji koji su se vozili u navedenom autobusu. Pišu kako su bili u šoku i kako im se vozač uopće nije obratio. Zaustavio je autobus tek nakon što su mu zaprijetili na dijelu puta gdje se uspio okrenuti...

- Nadam se da će vozač dobiti kaznu jer je ugrozio živote 50 ljudi - napisala je jedna putnica.

Drugi komentatori čudili su se kako je uopće uspio tuda proći, dok su neki pisali kako je sreća što nisu završili u provaliji.

Vezano uz ovaj događaj poslali smo upit i Flixbusu. Zamolili smo ih da prokomentiraju ovu situaciju te ih pitali koliko dobro vozači poznaju rutu kojom trebaju voziti i provjeravaju li njihovo znanje. Zanimalo nas je i jesu li se ispričali putnicima zbog neugodnosti koje su proživjeli, a njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.