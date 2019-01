Video: Pacijente je potkradao i dobio otkaz, a onda ga - vratili

Iako čak postoji i snimak kako potkrada svoje pacijente Zlatko Ešpek nije snosio nikakve posljedice za svoja nedjela. Naime, direktor Hitne pomoći u Sarajevu Adem Zalihić kazao je da rendgen služba u Hitnoj pomoći više ne postoji, a razlog tome je RTG tehničar koji godinama prima plaću, a ništa ne radi, piše klix.ba

Riječ je o Zlatku Ešpeku koji je 2010. godine optužen da je potkradao pacijente kada bi oni otišli na RTG snimanje. Tada je Ešpeka upravi prijavio kolega koji je posumnjao u njegovu prljavu rabotu. Tadašnji direktor Hitne pomoći dr. Alija Mulaomerović oprostio mu je ovu grešku, no nakon što je na mjesto direktora došla dr. Sena Softić- Taljanović, Ešpeku je uručen otkaz.

Zbog proceduralne greške on je uskoro vraćen na posao, a kako tvrdi Zalihić u razgovoru za Klix.ba od 2010. godine u Hitnoj ne radi apsolutno ništa. Samo sjedi i čita knjige jer rendgen i rendgenska služba više ne rade. Građane Kantona Sarajevo tako je ljubitelj knjiga koji voli zaviriti u tuđu lisnicu koštao blizu 300.000 konvertibilnih maraka.

- On je ustvari od 2010. godine dobio otkaz jer je potkradao pacijente. I onda on tri-četiri godine nije radio koliko je trajao taj sudski proces i onda mu se retroaktivno moralo isplatiti 131.000 KM. Kada je došao na posao ništa nije radio jer u Hitnoj ne postoji rendgenska služba. On je došao tu, sjedio i do danas mu je isplaćeno 144.000 konvertibilnih maraka. Pa kada izračunate te dvije cifre, on je za svoj nerad dobio 275.000 KM - rekao je direktor Hitne pomoći Adem Zalihić za klix.ba

'Meni je užasno bilo da potpišem plaću čovjeku koji ne radi ništa'

Zalihić nije mogao da dopusti da neko za nerad dobiva plaću, pa je Ešpeku kazao kako da će ga smijeniti ili prebaciti na neko drugo radno mjesto. No, Ešpek je to izričito odbijao.

- On je procesuiran, tko ga je branio na sudu i tko je naložio da se ovdje vrati zaista ne znam. Na ovu funkciju sam došao 1. veljače 2018. godine i kada sam se suočio sa tim problemom rekao sam mu: 'Čovječe ili ćeš ovdje raditi nešto drugo ili idi u neku ustanovu gdje ima rendgen'. Meni je užasno bilo da potpišem plaću čovjeku koji ne radi ništa - kazao je Zalihić.

Zbog toga mu je Zalihić i ponudio novi ugovor prema kojem je Ešpek trebao raditi na novom radnom mjestu.

- Uskladio sam Pravilnik o radu s federalnim pravilnikom i ponudio sam mu novi radni ugovor, novo radno mjesto na medicinskim informacijama i on se pobunio. Međutim morao je potpisati ugovor jer bi mu u suprotnom uslijedio otkaz. On je sada na bolovanju i preko nekih zastupnika i javnosti pokušava da dezavuira javnost misleći da ću se ja prepasti, ali ja se hvala Bogu ne bojim i mislim da je ispravna stvar što sam to uradio - rekao je na kraju razgovora Zalihić.

Na snimci koja se pojavila u javnosti 2010. godine vidi se kako Ešpek krade novac od pacijentice koja je došla na RTG snimanje.