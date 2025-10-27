Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASIO SE I ERDOGAN

VIDEO Panika u Turskoj: 'Potres 6 po Richteru srušio zgradu, osjetio se i u Istanbulu!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Panika u Turskoj: 'Potres 6 po Richteru srušio zgradu, osjetio se i u Istanbulu!'
Foto: X (Twitter)

Potres 6,0 pogodio Tursku! Ljudi u panici bježali iz zgrada. U Sindirgiju srušena zgrada, podrhtavanje osjetili Istanbul i Izmir! Erdogan poziva na smirenost

Snažan potres magnitude 6,0 prema Richteru pogodio je danas regiju Balikesir u zapadnoj Turskoj, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Istanbulu te Izmiru, izvijestio je Türkiye Today. Potres je izazvao paniku među stanovnicima, koji su u strahu bježali iz zgrada tražeći sigurnije mjesto.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je u blizini grada Sindirgija, oko osam kilometara istočno od Izmira, na dubini od šest kilometara.

TLO SE TRESE Jak potres magnitude 6,0 pogodio zapadnu Tursku
Jak potres magnitude 6,0 pogodio zapadnu Tursku

Turski mediji javljaju kako se u Sindirgiju urušila jedna zgrada koja je već ranije bila oštećena u prijašnjem potresu. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako se ljuljaju lusteri i namještaj, dok preplašeni građani izlaze na ulice. Očevidci navode da je potres bio snažan i dugotrajan.

Potres se osjetio i u Istanbulu, najvećem turskom gradu s više od 15 milijuna stanovnika, te u obalnom Izmiru, trećem po veličini gradu u zemlji. Zbog blizine epicentra gusto naseljenim područjima, vlasti strahuju od moguće materijalne štete i ozlijeđenih.

Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da su sve nadležne službe na terenu i da se situacija pomno prati. „Naše spasilačke jedinice i timovi civilne zaštite provode detaljne istrage. Molimo građane da ostanu mirni i prate službene informacije“, izjavio je Erdoğan.

Mediji u Grčkoj izvještavaju da se slabije podrhtavanje osjetilo i u pojedinim dijelovima te zemlje, što potvrđuje snagu i dubinu potresa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura
UOČI SVIH SVETIH

Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura

Prodavači tvrde da nisu dizali cijene • Isti lampion u trgovini košta 0,99 centi, a na Mirogoju 4 eura • Krizanteme u posudi u dućanima su i po 5, a na groblju i do 20 eura
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025