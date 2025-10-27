VIDEO Panika u Turskoj: 'Potres 6 po Richteru srušio zgradu, osjetio se i u Istanbulu!'

Snažan potres magnitude 6,0 prema Richteru pogodio je danas regiju Balikesir u zapadnoj Turskoj, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Istanbulu te Izmiru, izvijestio je Türkiye Today. Potres je izazvao paniku među stanovnicima, koji su u strahu bježali iz zgrada tražeći sigurnije mjesto.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je u blizini grada Sindirgija, oko osam kilometara istočno od Izmira, na dubini od šest kilometara.

Turski mediji javljaju kako se u Sindirgiju urušila jedna zgrada koja je već ranije bila oštećena u prijašnjem potresu. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako se ljuljaju lusteri i namještaj, dok preplašeni građani izlaze na ulice. Očevidci navode da je potres bio snažan i dugotrajan.

Potres se osjetio i u Istanbulu, najvećem turskom gradu s više od 15 milijuna stanovnika, te u obalnom Izmiru, trećem po veličini gradu u zemlji. Zbog blizine epicentra gusto naseljenim područjima, vlasti strahuju od moguće materijalne štete i ozlijeđenih.

Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da su sve nadležne službe na terenu i da se situacija pomno prati. „Naše spasilačke jedinice i timovi civilne zaštite provode detaljne istrage. Molimo građane da ostanu mirni i prate službene informacije“, izjavio je Erdoğan.

Mediji u Grčkoj izvještavaju da se slabije podrhtavanje osjetilo i u pojedinim dijelovima te zemlje, što potvrđuje snagu i dubinu potresa.