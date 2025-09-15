VIDEO 'Pao' diler u Zaostrogu: Policija ga uhitila u šumi dok je rezao vrhove marihuane...

Policijajci u Zaostrogu priveli su muškarca (54) koji je uzgajao i dilao marihuanu, javila je splitsko-dalmatinska policija. Policajci su u petak u šumi na nepristupačnom terenu uočili muškarca koji je došao na zemljište na kojem su bile posađene stabljike marihuane.

Kada je stigao na plantažu započeo je obrađivati stabljike i rezati vrhove marihuane, ali su ga policijski službenici zaustavili i uhitili.

Policajci su utvrdili da se radi o muškarcu (54) koji je u namjeri proizvodnje i daljnje preprodaje na dvije zemljane površine posadio i uzgojio 114 stabljika marihuane visine od 43 do 165 centimetara. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.