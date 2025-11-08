Obavijesti

TORDICIN POLITIČKI DERNEK

VIDEO Parada fašizma na Rivi: Marširali na sud, orilo se 'ZDS' i 'Ustaše'. Policija: 'Snimali smo'

Piše Luka Safundžić,
VIDEO Parada fašizma na Rivi: Marširali na sud, orilo se 'ZDS' i 'Ustaše'. Policija: 'Snimali smo'
Split: Torcida na Rivi održala prosvjed | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Procjena je da se okupilo 2000 prosvjednika, nije bilo incidenata, ali policija kaže da će neki događaji trebati dodatnu obradu

Sunce je nad Splitom izašlo tiho, ali Riva nije bila tiha. Od ranih sati u subotu ondje su se okupljali muškarci u crnim majicama, branitelji s oznakama postrojbi, obitelji s djecom, stariji s hrvatskim zastavama prebačenima preko ramena... Zrak je bio gust, napet, kao da svi čekaju signal. A onda je netko iz prvih redova povikao: "Za dom spremni!".

Odmah zatim: "Ustaše! Ustaše!". Masa je reagirala zvižducima, gotovo instinktivno, kao da želi zadržati dostojanstvo skupa, ograditi se od onoga što još izaziva nelagodu i podjele.

No kako su minute prolazile, a broj okupljenih rastao, pozdrav se sve češće vraćao iz grla pojedinaca, u refrenima Thompsonovih pjesama koje su ispunile Rivu. "Bojna Čavoglave", "Ako ne znaš šta je bilo", "Od stoljeća sedmog"... Stihovi su se miješali s povicima, zvižducima, molitvama i uzdignutim rukama.

U jednom trenutku, dok je s razglasa odjekivala "Moja domovina", uz more se prolomio još jedan zajednički "Za dom spremni", ovoga puta bez zvižduka. Na putu prema splitskom sudu, gdje je kolona prosvjednika krenula u mirnom hodu, taj pozdrav više nije bio iznimka nego pravilo. Riva je odzvanjala njime kao da ponavlja puls mase koja je, makar i nesvjesno, prešla crtu između domoljublja i prkosa.

PROSVJED U SPLITU Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

Voditelj skupa, Zvonko Vrbatović Vrba, popeo se na pozornicu malo poslije 11 sati.

"Dobar dan, hvaljen Isus i Marija!", pozdravio je okupljene, što je masa dočekala s "navijeke". Uslijedili su zajednička molitva, a potom i prvi govori, isprekidani skandiranjem domoljubnih parola i povicima "Za dom".

- Ovo je jedan predivan skup. Ne mogu vjerovati da nas se ovoliko okupilo, i to baš usprkos svima koji pokušavaju staviti mrlju na Domovinski rat - rekla je jedna prosvjednica pridržavajući hrvatsku zastavu u društvu prijatelja nedaleko od bine.

TORCIDA U SPLITU FOTO Prosvjed na Rivi. Stigao je i tip s 'Hitlerovim brčićima'
FOTO Prosvjed na Rivi. Stigao je i tip s 'Hitlerovim brčićima'

Vrbatović je potom okupljenima poručio da se "ne boje medija ni portala koji će brojiti krvna zrnca i umanjivati broj sudionika".

- Nas ima dovoljno - poručio je Vrba, dok su s pozornice dopirali taktovi pjesme "Moja domovina".

U prvim redovima stajao je i Marko Skejo, ratni zapovjednik HOS-a, okružen bivšim suborcima u crnim majicama s obilježjima postrojbe. Mnogi su prilazili da se s njim fotografiraju, a on je povremeno pozdravljao okupljene. Nedaleko od njega, uz ogradu, stajao je i Stipe Lekić iz Torcide, koji je vatreno bodrio masu. Kad se popeo na pozornicu i izgovorio: "Pustite našu braću iz pritvora!", Riva je eruptirala od povika i pljeska.

'OBUCIMO SPLIT U BILO' FOTO Bijele plahte u Splitu: Pogledajte poruku protiv nasilja i huliganskog divljaštva...
FOTO Bijele plahte u Splitu: Pogledajte poruku protiv nasilja i huliganskog divljaštva...

- Njih su nepravedno zatvorili, nisu nikoga fizički napali, samo nisu dozvolili da se baca mrlja na ono za što smo se borili, a to je sloboda, u svakom segmentu društva - rekao je jedan od prosvjednika.

Svojom je pojavom pozornost privukao i jedan stariji gospodin, u bijeloj majici s likom Josipa Broza Tita i natpisom "Tito, vampir nad Hrvatima". Svi su ga željeli fotografirati, od mladića do sredovječnih muškaraca u maskirnim hlačama.

- Stari, imaš odličnu majicu, moram to slikati mami - viknuo je jedan mladić kroz smijeh, dok je stariji muškarac ozbiljno pozirao pred kamerama.

Policajci su mu prišli, kratko porazgovarali i dopustili da ostane na skupu. Tijekom cijelog događaja policija je situaciju nadzirala s više razina, s dronovima, patrolnim plovilima u luci te gomilom službenika raspoređenih duž Rive i okolnih ulica. Središnji zapovjedni stožer, smješten u blizini, koordinirao je svaku kretnju. Napetost je bila prisutna, ali nije bilo većih incidenata na samom skupu.

POMRAČENJE UMA Grafiti puni mržnje, huliganizam i subotnji prosvjed u Splitu: 'Ne očekujem nerede, ali kuha se...'
Grafiti puni mržnje, huliganizam i subotnji prosvjed u Splitu: 'Ne očekujem nerede, ali kuha se...'

Kako se skup bližio kraju, Vrbatović je okupljenima najavio "iznenađenje".

- Sad ćemo svi zajedno, mirno i dostojanstveno, u četveroredu krenuti prema splitskom sudu - poručio je s pozornice.

Tisuće ljudi počele su se postrojavati, dok su s razglasa odjekivali stihovi pjesme "Čavoglave".

Kolona je krenula Marmontom prema zgradi suda. Uz povike i pjesmu, orila se "Moja domovina", zatim "Dalmacijo", pa "Ako ne znaš šta je bilo". Neki su nosili zastave, neki transparente s porukama potpore privedenima, a neki su jednostavno hodali.

- Ovo je čudesno, ovakvo što ne pamtim, Hrvatska se budi, nakon svega što smo zadnjih tjedana doživjeli. Nećemo dozvoliti da nas utišaju, moramo jasno reći dosta je - poručila nam je jedna starija gospođa dok je hodala prema sudu.

Kod zgrade suda čekala ih je nova policijska barijera. Pripadnici interventne policije stajali su "pod punom ratnom spremom", s kacigama, štitovima i suzavcima. Ipak, napetost nije prerasla u sukob. Okupljeni su zastali nekoliko metara od kordona, otpjevali još nekoliko pjesama, među kojima i "Hrvatska, Hrvatska, Nezavisna država", a zatim se polako počeli razilaziti.

Na povratku prema Rivi čulo se nekoliko eksplozija petardi, ali bez ozbiljnih izgreda. Policija je pratila razilaženje do posljednjeg sudionika.

SKUP U SPLITU VIDEO Splitska policija o urlanju 'za dom spremni' pred sudom: Sve je snimano i bit će obrađeno
VIDEO Splitska policija o urlanju 'za dom spremni' pred sudom: Sve je snimano i bit će obrađeno

- Budimo večeras uz Hajduk i neka pobjeda bude naša - poručili su mladići na kraju.

Dok su se posljednji redovi sudionika razilazili, Riva je ponovno počela poprimati svoj uobičajeni ritam. Nekolicina policajaca ipak je ostala u samom centru Splita, kako ne bi došlo do eskalacije.

Iako je prosvjed prošao bez incidenta, što je potvrdila policija, neki događaji zahtijevaju, kako kažu iz policije, dodatnu obradu.

- Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili. Cilj nam je bio osigurati sigurnost za sve one građane koji su bili danas na području Splita. Bili smo danas u dovoljnom broju - rekla je Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću PU splitsko dalmatinske.

REAKCIJE Jandroković traži smanjenje tenzija, a ljevici je poručio: Smanjite agresivan govor
Jandroković traži smanjenje tenzija, a ljevici je poručio: Smanjite agresivan govor

Na vrlo jasno pitanje je li policija znala da će Torcida doći pred sud i vikati: "Za dom spremni" te zatvoriti Gundulićevu ulicu, Lolić je rekla kako je sve snimano.

- Svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni. Ovaj protokol policije je drugi put proveden u Hrvatskoj. Prvi put je bio u Zagrebu - rekla je Lolić.

O broju prosvjednika na Rivi nisu željeli špekulirati.

Pred najavljeni prosvjed Torcide na Rivi, jučer se društvenim mrežama proširila poruka, odnosno poziv na kontraprosvjed "Obucimo Split u bilo". U toj se poruci pozvalo Splićane da na dan prosvjeda izvjese bijelu zastavu, maramu ili lancun na balkon kao znak mira, pristojnosti i ljubavi.

- Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti. Ne dirajte mrtve da bi opravdali grijehe živih - navodi se u postu koji se proširio društvenim mrežama.

