SLUČAJ DAMIRA PAJČIĆA

VIDEO Penava o slučaju pok. hrvatskog branitelja: 'Zamislite apsurda od Ustavnog suda...'

HINA
VIDEO Penava o slučaju pok. hrvatskog branitelja: 'Zamislite apsurda od Ustavnog suda...'
Vukovar: Ivan Penava održao je konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda i rješenja Općinskog suda u slučaju Darka Pajičića | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Odlukom Ustavnog suda su grubo i teško narušena ustavna prava pokojnog hrvatskog branitelja Darka Pajčića, 12 godina nakon što se zločin počinjen, ustvrdio je Penava

Admiral

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ocijenio je u ponedjeljak sramotnim to što je u zastaru otišao kazneni postupak protiv policajca Saše Sabadoša, optuženog da je 2013. nanio teške tjelesne ozlijede hrvatskom branitelju Darku Pajčiću, i pritom posebno prozvao Ustavni sud. Penava je kritizirao Ustavnim sud jer je 16. prosinca prošle godine usvojio ustavnu tužbu Saše Sabadoša, ukinuvši presude Općinskog suda u Vukovaru i Županijskog suda u Slavonskom Brodu, te postupak vratio na ponovno suđenje u Vukovar iako je zastara nastupila još 2021. godine.

Penava održao je konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda i rješenja Općinskog suda u slučaju Darka Pajičića 04:13
Penava održao je konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda i rješenja Općinskog suda u slučaju Darka Pajičića | Video: 24sata/David Jerković/Pixsell

- Odlukom Ustavnog suda su grubo i teško narušena ustavna prava pokojnog Darka Pajčića, 12 godina nakon što se zločin počinjen - ustvrdio je Penava na konferenciji za novinare.

Najveći je skandal sudaca Ustavnog suda, osim Miroslava Šeparovića i Miroslava Šumanovića koji si imali izdvojena mišljenja, i suca Općinskog suda u Vukovaru Vlatka Lončara u tome što je vukovarski sud odluku Ustavnog suda zaprimio 12. siječnja, a već 15. siječnja donio odluku o obustavi postupka protiv Sabadoša zbog zastare.

"Zamislite apsurda, ironije, tragikomedije od Ustavnog suda i pravnog sustava u Hrvatskoj, gdje najviša sudska instanca vraća predmet na ponovno suđenje iako su svjesni da je zastara nastupila još 2021. godine", rekao je Penava.

Podsjetio je kako je odlukom Općinskog suda u Vukovaru iz 2020. Sabadoš proglašen krivim i osuđen na šest mjeseci zatvora uvjetno zbog kaznenog djela protiv života i tijela, teške tjelesne ozljede iz nehaja. Tu je odluku 2021. potvrdio i Županijski sud u Slavonskom Brodu.

Tijekom prosvjeda hrvatskih branitelja u rujnu 2013. godine protiv postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovru hrvatski branitelj Darko Pajčić razbio je dvojezičnu ploču, ispisanu i ćirilicom, na zgradi vukovarske policije. Sabadoš, koji je tada bio policajac, zaletio se s druge strane ceste i nabio ga na zid, uslijed čega je Pajčić zadobio teške ozlijede glave.

Pajčić je umro u studenom 2015. godine, a devet mjeseci nakon počinjenja kaznenog djela Državno odvjetništvo je protiv Sabadoša pokrenulo postupak.

Što je s ustavnim pravom Pajčića, pitao je Penava i poručio ustavnim sucima i sucu Lončaru da se "barem jednom tjedno upute u Vukovar na Memorijalno groblje i kod bijelih križeva razmisle koga i što moraju štititi na tim časnim funkcijana kojih niti jedan nije dostojan".

