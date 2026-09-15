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FESTIVAL JEDRENJA

VIDEO Pet regata u pet vikenda: Mrduja ima i novu pismu

Piše 24sata,
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VIDEO Pet regata u pet vikenda: Mrduja ima i novu pismu
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Foto: Splitski festival jedrenja
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Splitski festival jedrenja vraća se u još bogatijem izdanju – od 19. rujna do 18. listopada 2026. Split i Dalmacija postaju središte nautičkog svijeta

Splitski festival jedrenja počinje sredinom rujna i ove će godine trajati pet vikenda, tijekom kojih će Split ponovno biti domaćin niza regata. Program donosi tradicionalne regate poput Mrdujske i Viške, ali i nova natjecanja, a organizatori očekuju jedriličare iz Hrvatske i inozemstva.

Online prijave za sve regate otvorene su putem stranice Jedriličarskog kluba Labud. Organizatori su za posade koje sudjeluju na Mrdujskoj i Viškoj regati pripremili i posebne „marenda pakete”. Oni koji se za obje regate prijave i uplate kotizaciju do 1. listopada moći će iskoristiti pogodnost za posadu tijekom ili nakon jedrenja.

Središnji događaj festivala bit će 94. izdanje Mrdujske regate, koja će se jedriti u subotu, 3. listopada, na tradicionalnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split. Organizatori očekuju oko 200 brodova, a start u Splitskom kanalu tradicionalno će označiti splitski gradonačelnik.

Mrdujska regata jedna je od najstarijih i najpoznatijih hrvatskih regata, a na njoj sudjeluju i profesionalni jedriličari i rekreativci. Kretanje flote tijekom regate moći će se pratiti uživo putem aplikacije KWINDOO, dok će poveznica za praćenje biti objavljena na službenoj Facebook stranici Mrduje.

Foto: Splitski festival jedrenja

Organizatori su i ove godine pripremili nagrade koje nisu povezane samo s plasmanom. Najsretniji skiper osvojit će gumenjak Bura dug 2,5 metra u sklopu „Nagrade po srići”, dok će pobjednici 100 pojedinačnih dvoboja na Mrduji, uz medalju, dobiti i jedriličarski prsluk s oznakom „Pobjednik 100 dvoboja na Mrdujskoj regati”.

Program se nastavlja u subotu navečer dodjelom pokala najboljima i koncertom grupe Mjesni odbor. Na platou JK Labud održat će se i natjecanje u pripremi dalmatinske marende, a nakon regate jedriličare će dočekati hrana koju će pripremati renomirani chefovi i Labudovi Petkaši. Bit će postavljena i izložba fotografija posvećena jedrenju.

Ovogodišnje izdanje Mrduje donosi i novu pjesmu koja će postati njezina službena himna. Pjesmu „Mrduja – majka svih regata” izvodi grupa Mjesni odbor, a zamijenit će dosadašnju pjesmu „Mrduja” Gegova. Frontmen grupe Siniša Garbin, koji vodi i jutarnji program na Radio Dalmaciji, sudjelovao je u stvaranju nove pjesme.

Foto: Splitski festival jedrenja

Mrdujska regata ponovno će imati i humanitarnu komponentu kroz projekt „Jedrite uz Rotary za Zakladu hrvatskih sportaša”, koji se provodi u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom. Riječ je o nastavku višegodišnje suradnje sa Zakladom hrvatskih sportaša i HOO-om.

Uz Mrdujsku, program Splitskog festivala jedrenja uključuje Višku regatu, Labud Classic, Malu Mrduju te nova natjecanja, među kojima je i Startup Europe regata. Organizatori festivalom žele povezati tradicionalne regate s novim formatima i privući različite generacije jedriličara.

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