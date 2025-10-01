VIDEO Peta najveća ruska naftna rafinerija u plamenu

Gori Novo-Jaroslavska rafinerija (PAO "Slavneft-JANOS" u Jaroslavlju), koja je najveće postrojenje za preradu nafte u Središnjem federalnom okrugu Ruske Federacije.

Prema javno dostupnim podacima, riječ je o postrojenju za preradu goriva i ulja. Po količini prerađenih ugljikovodičnih sirovina, nalazi se među pet najvećih rafinerija u Rusiji, te je najveće postrojenje za preradu nafte u Središnjem federalnom okrugu Rusije.

JANOS je glavni prerađivački resurs vertikalno integrirane kompanije PAO "NGK Slavneft", čijih je 99,7% dionica podijeljeno ravnopravno između PAO "NK Rosneft" i PAO "Gazprom".

Peta u Rusiji

Spada u najveće ruske rafinerije nafte po kapacitetu: Najveća rafinerija nafte u Rusiji je Omska rafinerija, kojom upravlja Gazprom Neft, s kapacitetom od oko 440.000 barela dnevno, smještena u Zapadnom Sibiru. Slijedi je rafinerija Kiriši (Surgutneftegaz) u sjeverozapadnoj Rusiji, s približno 400.000 barela dnevno.

Rjazanska rafinerija, kojom upravlja Rosneft u središnjoj Rusiji, i rafinerija u Nižnjem Novgorodu (Lukoil) u regiji Volga-Ural, obje imaju kapacitet od oko 340.000 barela dnevno. Jaroslavska rafinerija (YANOS), smještena također u središnjoj Rusiji, jedna je od većih u zemlji, s kapacitetom od oko 300.000 barela dnevno, odnosno 15 milijuna tona godišnje, što je svrstava među top 5 do 6 najvećih rafinerija u Rusiji.