VIDEO 15 godina od potresa u Christchurchu: Poginulo 185 ljudi, tisuće domova je nestalo

Na današnji dan, točno u 12:51 sati po lokalnom vremenu, život u Christchurchu, drugom najvećem gradu Novog Zelanda, stao je na jednu minutu. Petnaest godina nakon što je razorni potres magnitude 6,3 sravnio veći dio grada i odnio 185 života, stanovnici su se ponovno okupili kako bi odali počast žrtvama i prisjetili se trenutka koji je zauvijek promijenio njihov grad.

Komemoracija je održana kod nacionalnog spomenika, gdje su uz zvonjavu brodskog zvona pročitana imena svih poginulih. To je dan koji utjelovljuje dvostruku priču o Christchurchu: priču o nezamislivom gubitku i boli, ali i o nevjerojatnoj otpornosti i ponovnom rađanju iz ruševina.

Trenutak koji je uništio grad

Tog 22. veljače 2011. godine, potres plitkog epicentra, svega pet kilometara ispod zemlje, udario je u vrijeme ručka, kada su ulice i zgrade bile pune ljudi. Iako se smatrao naknadnim udarom snažnijeg potresa koji je regiju pogodio šest mjeseci ranije, njegova blizina gradu i silina bili su kataklizmički.

Urušilo se oko 80 posto zgrada u središtu grada, a fenomen likvefakcije, pretvaranja tla u živi mulj, izbacio je na površinu nevjerojatnih 400.000 tona blata, uništavajući temelje, ceste i infrastrukturu. Simbol grada, anglikanska katedrala, teško je oštećena, a tisuće domova pretvoreno je u prah. Veliki dijelovi stambenih područja proglašeni su nesigurnima za život, postavši takozvane "crvene zone" koje su trajno napuštene.

Najveća pojedinačna tragedija dogodila se urušavanjem šesterokatnice Canterbury Television (CTV), gdje je život izgubilo 115 ljudi, uključujući 28 japanskih studenata koji su pohađali školu stranih jezika na trećem katu. Za njihove obitelji, ova obljetnica nije samo dan sjećanja, već i bolan podsjetnik na borbu za pravdu koja još uvijek traje.

Rana koja ne zacjeljuje

Za obitelji žrtava stradalih u zgradi CTV, proteklih petnaest godina obilježeno je neprestanom potragom za odgovornošću. Istraga je kasnije pokazala da je zgrada imala značajne nedostatke u dizajnu, a njezin kolaps opisan je kao "katastrofa koja se mogla spriječiti".

Unatoč tome, 2017. godine policija je odlučila da neće kazneno goniti odgovorne, navodeći nedostatak dokaza za osiguravanje osuđujuće presude. Maan Alkaisi, koji je u rušenju zgrade izgubio suprugu Maysoon, postao je glasnogovornik obitelji i neumorni borac za pravdu.

​- Priča o zgradi CTV nikada neće završiti dok pravda ne bude zadovoljena. Prošlo je dugo vremena, ali nas i dalje boli nakon svih ovih godina - izjavio je Alkaisi uoči obljetnice.

Tek 2024. godine, disciplinsko povjerenstvo inženjerske komore Novog Zelanda donijelo je odluku protiv Alana Reayja, vlasnika tvrtke koja je projektirala zgradu, utvrdivši da je znao da njegov zaposlenik nema potrebno iskustvo, ali ga nije adekvatno nadzirao.

Kazna je bila simbolična: opomena i novčana kazna od 750 novozelandskih dolara (oko 415 eura), što je bio maksimum prema tadašnjim pravilima. Za obitelji je to bila gorka pobjeda, daleko od pravne odgovornosti kojoj su se nadali.

Grad koji se ponovno rađa

Dok se bolne uspomene i borba za pravdu nastavljaju, Christchurch je doživio zapanjujuću transformaciju. Nekada poznat po gotičkoj arhitekturi i konzervativnom duhu, danas je jedan od najmodernijih i najživljih gradova na Novom Zelandu.

Gradonačelnik Phil Mauger naziva ga "prijestolnicom cool-a", ističući kako je proglašen najvibrantnijim gradom u zemlji. Ruševine su zamijenjene novim, potresno otpornim zgradama, javnim prostorima i šarenim muralima. Nekadašnje "crvene zone" postale su golemi parkovi s kilometrima biciklističkih i pješačkih staza.

Ova renesansa privukla je tisuće novih stanovnika, a poslovni rast nadmašuje nacionalni prosjek. Pristupačnije cijene nekretnina u usporedbi s Aucklandom i visoka kvaliteta života pretvorili su Christchurch u magnet za mlade profesionalce, umjetnike i obitelji.

Uskoro se otvaraju i veliki projekti poput stadiona Te Kaha i najvećeg zatvorenog sportskog centra u zemlji, Parakiore. Ipak, ožiljci ostaju vidljivi. Obnova anglikanske katedrale, simbola starog Christchurcha, i dalje traje, usporena nedostatkom sredstava, a njezino potpuno otvaranje očekuje se tek oko 2030. godine.