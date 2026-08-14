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BUKTINJA KRAJ DUBROVNIKA

VIDEO Planula i šuma ispod Srđa, vatrogasci su na terenu

Piše Julia Očić,
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VIDEO Planula i šuma ispod Srđa, vatrogasci su na terenu
Foto: čitatelj/24sata
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Bili smo na žičari kojom se ide na Srđ i samo je odjednom počelo, odjednom je buknulo, govori nam čitatelj

Još jedan požar izbio je nešto iza 18 sati na području Bosanka ispod Srđa. Kako nam javlja naš čitatelj, požar je buknuo odmah iznad magistrale južno od Dubrovnika.

- Bili smo na žičari kojom se ide na Srđ i samo je odjednom počelo, odjednom je buknulo. Vatrogasci su odmah došli - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa...

Požar kod Dubrovnika VIDEO
Požar kod Dubrovnika | Video: čitatelj/24sata

Vatrogasci iz JVP Dubrovnik za Dubrovački dnevnik potvrdili su kako gori šuma te su vatrogasne snage na požarištu, a požar je pod nadzorom.

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