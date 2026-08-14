VIDEO Planula i šuma ispod Srđa, vatrogasci su na terenu

Još jedan požar izbio je nešto iza 18 sati na području Bosanka ispod Srđa. Kako nam javlja naš čitatelj, požar je buknuo odmah iznad magistrale južno od Dubrovnika.

- Bili smo na žičari kojom se ide na Srđ i samo je odjednom počelo, odjednom je buknulo. Vatrogasci su odmah došli - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Dubrovnika | Video: čitatelj/24sata

Vatrogasci iz JVP Dubrovnik za Dubrovački dnevnik potvrdili su kako gori šuma te su vatrogasne snage na požarištu, a požar je pod nadzorom.