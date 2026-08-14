Bili smo na žičari kojom se ide na Srđ i samo je odjednom počelo, odjednom je buknulo, govori nam čitatelj
BUKTINJA KRAJ DUBROVNIKA
VIDEO Planula i šuma ispod Srđa, vatrogasci su na terenu
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Još jedan požar izbio je nešto iza 18 sati na području Bosanka ispod Srđa. Kako nam javlja naš čitatelj, požar je buknuo odmah iznad magistrale južno od Dubrovnika.
- Bili smo na žičari kojom se ide na Srđ i samo je odjednom počelo, odjednom je buknulo. Vatrogasci su odmah došli - kaže nam čitatelj.
Pokretanje videa...
Vatrogasci iz JVP Dubrovnik za Dubrovački dnevnik potvrdili su kako gori šuma te su vatrogasne snage na požarištu, a požar je pod nadzorom.
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