VIDEO Plenković: 'Ukrajina je žrtva, a Rusi agresor. Mi ćemo pomoći prijateljskom narodu'

Mi smatramo da će BDP rasti 3,6 posto. Hrvatska danas ima najviše zaposlenih, a ministar turizma nas je izvijestio da je u prvoj polovici godine bilo više prihoda nego u prethodnoj godini, rekao je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.

Osvrnuo se na priopćenje predsjednika Zorana Milanovića da je uskratio podršku za pomoć hrvatskih vojnika Ukrajini.

- On se navodno brine kao i jutros za umirovljenike što je bio jedan manji politički skup. Suprotno tome, mi smo danas imali sastanak s dvije važne organizacije, a to su Matica i Sindikat umirovljenika te podsjećam da je- član HSU-a izabran na listi HDZ-a i s tisuća slijedit će deveti paket pomoći za 760.000 umirovljenika - poručio je.

Osvrnuo se i na NATO misiju.

- To čak nije niti misija. Riječ je o aktivnosti NSATU. Kao što smo imali onaj cirkus s ne davanjem suglasnosti s EU misiju pomoći Ukrajini koja je, ako i ova, bila omeđena time da nitko od vojnika ne ide u Ukrajinu. Ova aktivnost je usvojena na samitu NATO-a u Washingtonu gdje je Hrvatsku predstavljao Milanović. Ja nisam čuo da je tamo digao ruku i rekao da neće na to pristati - objasnio je.

- To je politikantski pristup koji ima za cilj bacanje u eter laži. On sada ponavlja da on nas štiti od ne uvlačenja u sukob, valjda su ovi svi drugi uvučeni u sukob. Rusija je agresor, a Ukrajina je žrtva, a mi kao žrtva iz 90-ih ima potrebu pomoći prijateljskom narodu. Ovdje se radilo o prijedlogu MORH-a o slanju pet časnika HV-a u Njemačku kao dio aktivnosti NSATU-a - dodao je.

Prokomentirao je i budućnost koalicije s Veljkom Kajtazijem nakon što ga je romska udruga Kali Sara optužila za fizički napad na predsjednicu udruge Suzanu Krčmar.

- On tvrdi da nije bilo nikakvog fizičkog sukoba nego da je bila žustrija svađa, ja tamo nisam bio. To je sve što mogu reći, u ovom trenutku nije upitan koalicija s njim.