'Česi će slati liste putnika da se ubrza protok ljudi na granici'

To je vrlo kompleksan proces, utvrđene su štete od 86 milijardi kuna, to su ogromne štete, više od 60 posto proračuna na godišnjoj razini, rekao je Plenković na posljednjoj sjednici ove Vlade

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> i na ovoj, posljednjoj sjednici Vlade u ovom sastavu, podsjetio je po tko zna koji put kako je Vlada stala uz poduzetnike za vrijeme korona krize te istaknuo kako su nastavili s novim mjerama skraćenog radnog vremena u iznosu od 2000 kuna mjesečno po radniku.</p><h2>Pogledajte video: Plenković uoči sjednice</h2><p>Podsjetio je i na zajam Svjetske banke 300 milijuna dolara za Covid-19 i obnovu obrazovanih i zdravstvenih ustanova nakon potresa. Osvrnuo se i na završetak hrvatskog predsjedanja Vijećem EU prije dva dana.</p><h2>Ni jednoj zemlji se nije ovo dogodilo</h2><p>- Zahvaljujem svima koji ste radili na pripremama i maksimalnom angažmanu. Ja sam obavio dosta razgovora proteklih dana s predsjednicima Vijeća, Komisije, Parlamenta, kancelarkom Merkel, koja je preuzela predsjedanje i od svih njih smo dobili priznanje za angažman u do sada neviđenim okolnostima bez presedana. Ni jednoj zemlji se nije dogodilo ovo što se dogodilo nama u 70 godina povijesti rada Unije - istaknuo je Plenković naglasivši kako su se za vrijeme našeg predsjedanja postigli enormni iskoraci u zajedničkom odgovoru na Covid-19, bilo u zdravstvenom, bilo u ekonomskom i financijskom smislu.</p><p>- Što se tiče obrazovanja, mi smo bili najučinkovitiji od svih i najbrži. Prvi smo bili nakon kraja škole i na načinu nastave putem TV-a i online, održali maturu, završili školsku godinu, tu smo pokazali kako u izvanrednim okolnostima možemo osigurati kvalitetno funkcioniranje i zahvaljujem ministrici Divjak i cijelom sustavu obrazovanja - poručio je. </p><p>Što se tiče obnove nakon potresa, istaknuo je kako će pokušati postići što širi konsenzus svih aktera.</p><p>- To je vrlo kompleksan proces, utvrđene su štete od 86 milijardi kuna, to su ogromne štete, više od 60 posto proračuna na godišnjoj razini. Tu očekujemo pomoć Svjetske banke i EU Fonda za solidarnost - istaknuo je.</p><h2>Nema novih žarišta</h2><p>Državni tajnik u Ministarstvu zdravstvu, <strong>Tomislav Dulibić</strong>, iznio je najnovije podatke vezane za korona virus istaknuvši kako je ukupno u Hrvatskoj zaraženo 2912 osoba, a od toga je aktivno 647. U posljednja 24 sata imamo 81 novozaraženih.</p><p>84 osobe su na liječenju, troje ih je na respiratoru, a dvoje preminulo. Do sad je testirano, dodao je, 81.437 osoba.</p><p>- U Đakovu, žarištu zbog uvezenih slučajeva s Kosova, epidemiolozi su dalje na terenu. Budući da se radi o velikom broju, epidemiološka obrada još uvijek traje. U Zagrebu je većina novih slučajeva povezana s noćnim klubovima. U Zadru nema novih slučajeva povezanih s teniskim turnirom - rekao je dodavši kako u ostalim županijama nema novih žarišta već se radi o sporadičnim slučajevima.</p><p>Što se tiče turista, naglasio je, nekoliko ih je zaraženih u Puli i Zadru.</p><p>- Svi su epidemiološki obrađeni, zbrinuti te nema daljnjeg širenja virusa. Obzirom na broj turista, radi se o zanemarivom broju - poručio je.</p><p>Ministarstvo zdravstva je, dodao je, nastavno na situaciju u Zagrebu uputilo u zagrebački stožer da procijene potrebu ponovne aktivacije izvanrednih ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronom, tzv COVID ambulante.</p><p>- Zdravstvenim ustanovama dana je preporuka da se veća pažnja posveti testiranju pacijenata sukladno preporukama HZJZ-a - rekao je dodavši kako se zdravstvenim djelatnicima preporuča izbjegavanje putovanja u inozemstvo. </p><p>- Popuštanje mjera znači povećanu odgovornost svakog građanina za vlastito, ali i zdravlje drugih. Pozivamo sve da i dalje pridonose suzbijanju širenja zaraze, ostanimo svi maksimalno odgovorni - poručio je Dulibić.</p><h2>Očekujemo još više turista</h2><p>Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, podsjetio je na novu odluku Stožera od 30. lipnja kojom se prelazak državne granice omogućava za sve građane država članica EU i Schengenskog prostora uz izuzetke za državljane trećih zemalja koji i dalje moraju dokazivati svrhu ulaska u Hrvatsku.</p><p>- U svibnju je promet putnika preko graničnih prijelaza iznosio dva milijuna i 132.869, a u lipnju šest milijuna i 606.801, što je povećanje za oko 210 posto - rekao je dodavši kako se očekuje i veći broj.</p><p>Od 28. svibnja, dodao je, preko sustava Enter Croatia najavljeno je 1,1 milijun stranih putnika.</p><p>- Oko 90 posto prijava odnosi se na turističke posjete. 1. srpnja u Rijeku je pristigao prvi agencijski vlak iz Praga u kojem se nalazilo oko 450 putnika - rekao je dodavši kako je zahvaljujući dobroj organizaciji i najavi putnika granična kontrola trajala svega 20-ak minuta. </p><p>- Imali smo sastanak s češkom turističkom zajednicom i dogovoreno je kako će agencije unaprijed dostavljati liste putnika kako bi se izvršila potrebna provjera prije dolaska na granični prijelaz i omogućila veća protočnost. Sličan sastanak održat će se i s ostalim hrvatskim turističkim zajednicama u EU - rekao je.</p><p>Podsjetio je i da je iz Kine 26. lipnja stigao brod sa 194 tone medicinske zaštitne opreme u vrijednosti 10,2 milijuna dolara.</p><p>- U ovom trenutku oprema se distribuira prema biračkim odborima u suradnji s DIP-om, ali i prema zahtjevu Ministarstva demografije prema svim ustanovama socijalne skrbi - poručio je.</p>