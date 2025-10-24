VIDEO „Pljačka stoljeća“ u Louvreu dobiva novi zaplet, pojavio se novi video...

Četiri dana nakon spektakularne krađe povijesnog nakita iz pariškog muzeja Louvre, na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje osumnjičene kako se mehaničkim dizalom spuštaju na kamion kojim su pobjegli s mjesta zločina.

Nazvana „pljačkom stoljeća“, krađa artefakata iz Napoleonskog doba izvedena je usred bijela dana, šokiravši francusku i svjetsku javnost.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je napad kao „udar na baštinu koju cijenimo“ te obećao da će počinitelji biti privedeni pravdi.

Policija intenzivno traga za četvoricom osumnjičenih, dok stručnjaci strahuju da bi dragocjeni predmeti, poznati kao francuski krunski dragulji, mogli biti zauvijek izgubljeni ako se uskoro ne pronađu.