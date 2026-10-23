VIDEO Podrška režimu u Srbiji nikad nije bila manja: 'Vučić će teško priznati poraz ako izgubi'

Građani Srbije podijeljeni pred parlamentarne izbore, a ankete predviđaju malu razliku u glasovima između Studentske liste i Ujedinjene Srbije Aleksandra Vučića
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Pred Srbijom su najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad. Tako se barem čini prema istraživanjima javnog mnijenja uoči prijevremenih izbora ove nedjelje na kojima bi, prvi put od 2012. godine, mogao pasti režim Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). O podijeljenosti građana Srbije svjedoči i činjenica da su dva različita predizborna istraživanja iznjedrila dva različita pobjednika. Tako bi prema istraživanju agencije Ipsos lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mogla osvojiti 47,4 posto glasova, dok se drugoplasiranoj listi "Studentska lista - studenti pobjeđuju" predviđa 40 posto glasova. Prema istom istraživanju liste "Autentična desnica" i "Europska Srbija" ostaju ispod izbornog praga, navodi državna RTS.
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