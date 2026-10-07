VIDEO Poduzetnik Čolak otkriva tko danas kupuje hrvatske tvrtke i što je "silver tsunami"

Roditelji, ukoliko su u mogućnosti, djeci obično pomažu kupiti stan ili automobil, no riječki poduzetnik Andrija Čolak susreo se i s roditeljem koji je sinu kupio tvrtku kako bi preuzeo postojeći posao i uz njegovo mentorstvo učio poduzetništvo. U prvoj epizodi video podcasta GetFinUp × Money Tik Talk Čolak je s voditeljicom Ivanom Gabrić Markovinović govorio o financijskoj edukaciji preuzimanju rizika, važnosti donošenja informiranih financijskih odluka, kupnji postojećih biznisa, generacijskoj smjeni njihovih vlasnika i tome što bi napravio s 10.000 eura da ponovno ima 20 godina.

Čolak je prvi posao pokrenuo 2003., još kao student. Nije imao tada potrebnih 20.000 kuna temeljnog kapitala pa je otvorio obrt za koji mu je trebalo 500 kuna. U približno pet godina posao je narastao na oko 3,5 milijuna kuna prihoda i 12 zaposlenih, a 2008. ga je prodao. Godinu poslije pokrenuo je Surf'n'Fries, koji danas posluje u dvadesetak zemalja svijeta.

Da ponovno ima 20 godina i 10.000 eura

Na pitanje voditeljice što bi danas napravio s 10.000 eura, Čolak je izabrao obrazovanje. Studiranje u Kanadi, kaže, promijenilo mu je perspektivu i zato bi mladima preporučio da, ako mogu, barem dio školovanja provedu u drugoj zemlji.

„Definitivno bih novac uložio u edukaciju. Mislim da je meni sveučilište u Kanadi napravilo veliku razliku. Preporučio bih svakome, ako ima mogućnosti, da barem dio svog obrazovanja provede u nekoj drugoj zemlji i drugoj kulturi.“

Odgovornost za vlastiti novac, smatra, počinje spremnošću da se o njemu uči. Jednako je skeptičan prema potpunom izbjegavanju rizika i prema očekivanju brze zarade.

„Ako si lijen učiti nove stvari, ako te ništa ne interesira, ako nemaš znatiželje i ne želiš preuzeti nikakav rizik, nažalost inflacija će ti pojesti vrijednost. Ali nemoj se onda buniti. S druge strane, ako želiš od 20.000 eura napraviti dva milijuna u kratkom vremenu, rizici su toliko veliki da ćeš vrlo vjerojatno izgubiti tih 20.000 eura.“

Tko kupuje hrvatske tvrtke?

Čolak kaže da kupaca ima više nego što je očekivao. Dolaze iz korporacija, među njima su postojeći poduzetnici koji žele rasti akvizicijama, ali i Hrvati koji žive u inozemstvu. Navodi obitelj iz Kanade koja je 2026. kupila turističku agenciju u Dalmaciji te roditelja koji je sinu kupio tvrtku umjesto stana ili automobila. Mlađi kupci, kaže, postojećim tvrtkama mogu donijeti upravo ono što im često nedostaje, od tehnologije i digitalnog marketinga do umjetne inteligencije i novih prodajnih kanala.

„Razgovarao sam doslovno sa stotinama vlasnika i dobar dio njih još uvijek ne koristi Excel. A gdje je onda umjetna inteligencija i koliko ona može optimizirati takav biznis? Mladi imaju tehnologiju, energiju i drukčiji pogled na tržište.“

„Silver tsunami“ mijenja tržište

Poduzetnici koji su tvrtke osnivali 1990-ih i 2000-ih približavaju se povlačenju iz poslovanja, a njihova djeca često ih ne žele preuzeti. Ta generacijska smjena naziva se „silver tsunami“. Tvrtka s kupcima, zaposlenicima i prihodima tako može dobiti novog vlasnika umjesto da se ugasi odlaskom osnivača.

„Prije 15 ili 20 godina nisi imao toliko vlasnika koji su bili spremni prodati svoje tvrtke pod nekakvim razumnim uvjetima. Danas imaš cijelu generaciju poduzetnika koja dolazi do trenutka kada želi izaći iz poslovanja, a djeca često ne žele preuzeti posao. To je jedna generacijska prilika.“ Umjesto osnivanja tvrtke od nule, kupac preuzima postojeći posao i nastavlja ga razvijati.

U drugoj epizodi podcasta GetFinUp i Money Tik Talk gostuju Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, Marina Mesarić Radojčin, direktorica Održivog poslovanja u Privrednoj banci Zagreb, te tinejdžer David. Razgovarat će o džeparcu, ulaganju, impulzivnoj kupnji i tome kako roditelji i djeca razgovaraju o novcu. Partner sezone podcasta je EOS, a partner druge epizode PBZ. Projekt se realizira u suradnji s GetFinUp, Money Tik Talk i Callidusom.