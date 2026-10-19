Ukrajinci prvi put evakuirali ranjenog vojnika pomoću drona

Ukrajinska vojska izvela je prvu evakuaciju ranjenog vojnika s prve crte bojišta uz pomoć letećeg drona.

- Dogodio se povijesni događaj, evakuacija s prve crte bojišnice pomoću letećeg drona.” — Napalm, zapovjednik skupine i programer u Satniji besposadnih kopnenih sustava 92. jurišne brigade - objavio je bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

Yet another historic first has taken place in Ukraine. The most important part is that the rescue mission saved the Defender's life. "A historic event has taken place - an evacuation from the front line using a flying drone." - Napalm, a squad leader and programmer with the Unmanned Ground Systems Company of the 92nd Assault Brigade. An infantryman from the 30th Separate Mechanized Brigade was wounded while holding his position. Due to intense Russian drone activity and mined terrain, evacuating him using conventional unmanned ground vehicles was impossible. That’s when specialists from 92nd Assault Brigade UGS Company took responsibility for doing something that had never been done before: evacuating a service member using an aerial drone. The aircraft was a heavy-lift hexacopter manufactured by Ukrainian company Gurzuf Defence, which provided it free of charge. The drone was piloted by an operator from the 30th Separate Mechanized Brigade. The operation was a success - the wounded Defender was rescued! (Note how evacuation by ground drones has already become "conventional". This war is changing the future of warfare) — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2026

- Pripadnik 30. zasebne mehanizirane brigade ranjen je tijekom držanja svog položaja. Zbog intenzivnog djelovanja ruskih dronova i miniranog terena, evakuacija konvencionalnim besposadnim kopnenim vozilima nije bila moguća - poručio je i dodao da se onda ukrajinska vojska odlučila na presedan.

- Tada su stručnjaci iz Satnije besposadnih kopnenih sustava 92. jurišne brigade preuzeli odgovornost za nešto što dotad nije bilo učinjeno: evakuaciju pripadnika oružanih snaga pomoću letjelice – drona. Korišten je teški heksakopter, namijenjen prijevozu velikog tereta, koji je proizvela ukrajinska tvrtka Gurzuf Defence i besplatno ga ustupila za tu svrhu - otkrio je i dodao da je vojnik spašen.

- Dronom je upravljao operater iz 30. zasebne mehanizirane brigade. Operacija je uspješno završena – ranjeni branitelj je spašen - zaključio je Geraščenko.