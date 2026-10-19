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Ukrajinci prvi put evakuirali ranjenog vojnika pomoću drona

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajinci prvi put evakuirali ranjenog vojnika pomoću drona
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Zbog intenzivnog djelovanja ruskih dronova i miniranog terena, evakuacija konvencionalnim besposadnim kopnenim vozilima nije bila moguća

Ukrajinska vojska izvela je prvu evakuaciju ranjenog vojnika s prve crte bojišta uz pomoć letećeg drona.

 - Dogodio se povijesni događaj, evakuacija s prve crte bojišnice pomoću letećeg drona.” — Napalm, zapovjednik skupine i programer u Satniji besposadnih kopnenih sustava 92. jurišne brigade - objavio je bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

 - Pripadnik 30. zasebne mehanizirane brigade ranjen je tijekom držanja svog položaja. Zbog intenzivnog djelovanja ruskih dronova i miniranog terena, evakuacija konvencionalnim besposadnim kopnenim vozilima nije bila moguća - poručio je i dodao da se onda ukrajinska vojska odlučila na presedan.

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 - Tada su stručnjaci iz Satnije besposadnih kopnenih sustava 92. jurišne brigade preuzeli odgovornost za nešto što dotad nije bilo učinjeno: evakuaciju pripadnika oružanih snaga pomoću letjelice – drona. Korišten je teški heksakopter, namijenjen prijevozu velikog tereta, koji je proizvela ukrajinska tvrtka Gurzuf Defence i besplatno ga ustupila za tu svrhu - otkrio je i dodao da je vojnik spašen.

 - Dronom je upravljao operater iz 30. zasebne mehanizirane brigade. Operacija je uspješno završena – ranjeni branitelj je spašen - zaključio je Geraščenko.

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