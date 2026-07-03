VIDEO Pogledajte kanader u akciji: U ogromnom požaru izgorjelo 350 hektara na Visu

Požar na Visu, iznad Komiže, koji je ponovno planuo u petak poslijepodne viški vatrogasci su uz pomoć kanadera stavili pod kontrolu izvijestili su iz DVD-a Komiža.

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Pokretanje videa... VIDEO Kanader na Čiovu | Video: čitatelj/24sata

U gašenju današnjeg požara angažirano je 30 vatrogasaca koji su uz pomoć kanadera uspjeli vatreni plamen staviti pod kontrolu, rekli su Hini komiški vatrogasci.

Dodali su da požar nije ugrožavao kuće. Ovaj požar je buknuo na prostoru iznad Komiže na kojem je u prošlu nedjelju izbio veliki požar koji je u međuvremenu lokaliziran.

Skupa s današnjim ponovnim razbuktavanjem požara iznad Komiže na tom je prostoru proteklih nekoliko dana opožareno oko 350 hektara pretežito niskog raslinja i borove šume, rekli su vatrogasci u Komiži.

Pripadnici zračnih snaga Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Ministarstva obrane (MORH) od 15. lipnja do 3. srpnja gasili su 23 požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu, priopćio je u petak MORH.

- Oni su tijekom ljetnih mjeseci aktivno angažirani u gašenju požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu u najizazovnijem dijelu godine. Tijekom ovog tjedna piloti 855. protupožarne eskadrile gasili su požare u Komiži na otoku Visu, gdje su bila angažirana čak četiri kanadera i dva Air Tractora, potom na Čiovu, Mljetu, Senju, Zlarinu i u Rudelama kraj Kistanja - ističe u priopćenju MORH.

Od početka II. faze protupožarne sezone, od 15. lipnja do 3. srpnja do 8 sati, zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga sudjelovale u gašenju devet požara u Šibensko-kninskoj županiji, osam u Splitsko-dalmatinskoj županiji, četiri u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jednog u Zadarskoj županiji i jednog u Ličko-senjskoj županiji.

Osim gašenja, zračne snage provele su i četiri protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.

Tijekom intervencija i izviđanja od početka II. faze protupožarne sezone izvršeno je 1292 leta, pri čemu je ostvaren 171 sat naleta, izbačeno je 6445 tona vode, prevezene su dvije osobe i četiri tone tereta te je utrošeno 5067 litara pjenila.

U 2026. zaprimljeno je 80 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje protupožarnim zrakoplovima, pri čemu je izvršeno 1803 leta i ostvareno 249:45 sati naleta te je pritom izbačeno 8670 tona vode te utrošeno 5226 litara pjenila, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne.

- Zračne snage dosljedno pokazuju visoku razinu stručnosti, iznimnu brzinu reakcije i stalnu spremnost, što je presudno u učinkovitoj borbi protiv požara - poručuje MORH u priopćenju.