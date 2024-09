VIDEO Pogledajte otvaranje spektakularnog mosta u BiH kod Čapljine: Spaja se na A1!

IMAO JE SREĆE

VIDEO Rijetki narančasti jastog umalo na tanjuru! Takvih ima 1 na 30 milijuna, spasili su ga... LONG ISLAND, NEW YORK - Rijetkog narančastog jastoga pustili su natrag u ocean nakon što su ga pronašli u odjelu s plodovima mora u dućanu u u New Yorku. Našao se u pošiljci sa smeđim jastozima, a bojom je odmah privukao poglede zaposlenika. Hranili su ga škampima. Humane Long Island, skupina za zaštitu životinja koja je vratila jastoga u divljinu, rekla je da je 'vrlo rijedak', 1 na 30 milijuna narančastih jastoga, piše The Reuters. 'Sretno, kompa!', poručili su mu nakon puštanja u more...

Kopiranje linka