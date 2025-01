'OVO MI JE CIJELI ŽIVOT'

VIDEO Roditeljima joj ukinuli osiguranje od požara, sama spašava kuću: 'Neka me uhite' Medicinska sestra Lynne Levin-Guzman (62) kazala je kako njezini roditelji imaju 90 godina, a sad ih je pogodio veliki požar. Ona se ušuljala u susjedstvo Altadene u Kaliforniji kako bi gasila požar u kući svojih roditelja. "Žive u ovoj kući već 75 godina i cijelo to vrijeme imali su istu osiguravajuću kuću. A onda su im ljudi iz osiguranja odlučili otkazati osiguranje od požara. I sada prolazimo kroz ovo i nemaju osiguranje od požara". Potom je dodala "da, ušuljala sam se ovamo. Znate, gdje postoji volja, postoji i način, vjerojatno to ne bi trebala činiti. Ali znate što? S obzirom na okolnosti, neka me pošalju u zatvor. To je u redu. Nema riječi kojima bi se opisalo koliko je to srceparajuće... To je cijeli vaš život. To više nikada ne možete vratiti. Sjećanja su nestala. Nadam se da su susjedi živi."

