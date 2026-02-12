Tramvaj je izletio iz tračnica, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na cesti. Jedna je osoba poginula, četiri su ozlijeđene, a među njima je i jedna maloljetnica
VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica
U teškoj tramvajskoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu jedna je osoba poginula, a ozlijeđene su četiri osobe, među kojima je i jedna maloljetnica koja je životno ugrožena, piše Avaz.ba.
Tramvaj je izletio iz tračnica, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na cesti. Očevid je u tijeku te se utvrđuju sve okolnosti nesreće.
Kako prenosi Avaz.ba, vozač tramvaja koji je izazvao nesreću trenutno se nalazi na ispitivanju u MUP-u KS, a nakon same nesreće bio je i na pregledu kod psihijatra. U MUP-u KS izjavio je kako se otvorio semafor, nakon čega je krenuo u vožnju, a onda se "dogodilo što se dogodilo" te da se o događaju može sjetiti samo toliko.
Tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a iz tračnica je izletio u trenutku uključivanja na cestu kod Mašinske škole.
