VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica

U teškoj tramvajskoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu jedna je osoba poginula, a ozlijeđene su četiri osobe, među kojima je i jedna maloljetnica koja je životno ugrožena, piše Avaz.ba.

Tramvaj je izletio iz tračnica, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na cesti. Očevid je u tijeku te se utvrđuju sve okolnosti nesreće.

Kako prenosi Avaz.ba, vozač tramvaja koji je izazvao nesreću trenutno se nalazi na ispitivanju u MUP-u KS, a nakon same nesreće bio je i na pregledu kod psihijatra. U MUP-u KS izjavio je kako se otvorio semafor, nakon čega je krenuo u vožnju, a onda se "dogodilo što se dogodilo" te da se o događaju može sjetiti samo toliko.

Tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a iz tračnica je izletio u trenutku uključivanja na cestu kod Mašinske škole.