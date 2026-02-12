Obavijesti

News

Komentari 1
UZNEMIRUJUĆE

VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte stravičan trenutak kada je tramvaj u Sarajevu iskočio iz tračnica
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tramvaj je izletio iz tračnica, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na cesti. Jedna je osoba poginula, četiri su ozlijeđene, a među njima je i jedna maloljetnica

Admiral

U teškoj tramvajskoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu jedna je osoba poginula, a ozlijeđene su četiri osobe, među kojima je i jedna maloljetnica koja je životno ugrožena, piše Avaz.ba.

SMRSKAN TRAMVAJ FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih
FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih

Tramvaj je izletio iz tračnica, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na cesti. Očevid je u tijeku te se utvrđuju sve okolnosti nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako prenosi Avaz.ba, vozač tramvaja koji je izazvao nesreću trenutno se nalazi na ispitivanju u MUP-u KS, a nakon same nesreće bio je i na pregledu kod psihijatra. U MUP-u KS izjavio je kako se otvorio semafor, nakon čega je krenuo u vožnju, a onda se "dogodilo što se dogodilo" te da se o događaju može sjetiti samo toliko.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće 03:27
Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće | Video: 24sata/pixsell

Tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji, a iz tračnica je izletio u trenutku uključivanja na cestu kod Mašinske škole.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026