ZIMSKA IDILA VIDEO Pogledajte vožnju cestom u zaleđu Karlobaga: 'Pa tu već ima barem pola metra snijega!'

BAŠKE OŠTARIJE - Situacija je jako dobra na cestama. Ima nešto suženja, no to je normalno kad je napadalo pola metra snijega. Ako ne bude južine, bit će ga i za Božić, priča nam Stipe koji radi u Baškim Oštarijama. Dodaje kako ondje vlada prava zimska idila te vjeruje da će to privući nove turiste u njihove krajeve. Neki su se već počeli javljati pa vjeruje da će lokalni hostel uskoro biti pun.