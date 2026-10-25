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STRAH OD NEREDA?

VIDEO Policija blokirala ulicu u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u Beogradu

U Beogradu je blokirana ulica u kojoj se nalazi sjedište Republičke izborne komisije (RIK), koja je zadužena za provedbu i nadzor parlamentarnih izbora u Srbiji. Promet je obustavljen na dijelu od raskrižja s Ulicom kneza Miloša do Terazija, a na obje strane postavljene su metalne zaštitne ograde. Na terenu su prisutni policajci, dok autobusi i trolejbusi prometuju izmijenjenim trasama. U neposrednoj blizini nalaze se i zgrade Predsjedništva Srbije te Skupštine grada Beograda.

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Blokirana ulica u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u Beogradu VIDEO
Blokirana ulica u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u Beogradu | Video: Hrvoje Zovko
CIJELO KRDO U ŠETNJI

VIDEO Ka'e ovo frende? 'Samo su mi izletjele iz šume na cestu. Morao sam brzo reagirati...'

ZAGREB - Vozio sam se autom kroz Pantovčak oko dva ujutro i odjednom su mi srne izletjele iz šume pred auto, ispričao nam je čitatelj koji je snmio srne u nedjelju rano ujutro. "Sve se dogodilo u sekundi, nisam ih uopće očekivao i morao sam odmah reagirati da ih ne udarim", rekao je čitatelj. Dodao je da je srećom sve prošlo bez posljedica. Inače, ovo nije prvi put da jeleni izlaze na cestu s Pantovčaka, gdje se redovito spuštaju iz šume prema gradu

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Snimio krdo na Pantovčaku VIDEO
Snimio krdo na Pantovčaku | Video: 24sata Video
24SATA U BEOGRADU

VIDEO Građani Beograda o izborima: 'Očekujem da će sutra svanuti neko ljepše jutro za sve'

Očekujemo sjajne rezultate, rekla je jedna od glasačica koje su več oko 7 sati bile na biračkom mjestu u Beogradu. Očekujem da će se danas dogoditi značajne promjene i da će sutra svanuti neko ljepše jutro za sve građane Srbije, dodala je Andrijana Domjan za 24sata, a Miloš Stanojević je pak jasno poručio da je vrijeme da 'promijene svijest i nauče bacati smeće u kantu'.

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Beograđani o izborima VIDEO
Beograđani o izborima | Video: Hrvoje Zovko
24SATA U BEOGRADU

VIDEO Vučić stigao na glasanje

Birališta su u Srbiji otvorena od 7 sati, a već u 8 na glasačkom mjestu sa suprugom bio je i Aleksandar Vučić koji prvi put na izborima nije čisti favorit i bori se za premijersku dužnost kako bi ostao na vlasti, na kojoj se nalazi od 2012. godine

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Vučić VIDEO
Vučić | Video: Hrvoje Zovko
SAŽETAK: VARAŽDIN - SLAVEN 1-2

Pogledajte preokret Slavena, VAR koji je slomio Varaždince i isključenje ikone domaće lige

VARAŽDIN - SLAVEN 1-2 Nakon Tavaresova gola (6.) činilo se da će plavi lako slaviti u derbiju sjevera, no uslijedio je preokret. Nekad najbolji strijelac HNL-a Ilija Nestorovski je asistirao Mitroviću (66.), za dlaku izbjegavši zaleđe, pa bivšem igraču Varaždina Banovcu (70.) za preokret. Odmah je zabio Mamić, ali je VAR to poništio zbog zaleđa Akrapa. Nestorovski je potom dobio crveni (79.).

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Varaždin - Slaven VIDEO
Varaždin - Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
'240 SEKUNDI 24SATA'

Ovo je 'Pregled tjedna 24sata': Uhićenja huligana u Splitu, 10 godina Plenkovića na vlasti...

Više od 20 torcidaša je prijavljeno zbog sramotnih povika u Splitu, Penava traži smjenu državnog tajnika u MUP-u, 10 godina premijera Plenkovića, Crna Gora ispunila je 2 od 8 hrvatskih zahtjeva za EU, parlamentarni izbori u Srbiji... Ovo je samo dio tema koji je obilježio protekli tjedan. Što se sve još događalo pogledajte u pregledu Igora Bobića.

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Pregled tjedna VIDEO
Pregled tjedna | Video: 24sata

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