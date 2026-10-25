VIDEO Policija blokirala ulicu u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u Beogradu

CIJELO KRDO U ŠETNJI

VIDEO Ka'e ovo frende? 'Samo su mi izletjele iz šume na cestu. Morao sam brzo reagirati...' ZAGREB - Vozio sam se autom kroz Pantovčak oko dva ujutro i odjednom su mi srne izletjele iz šume pred auto, ispričao nam je čitatelj koji je snmio srne u nedjelju rano ujutro. "Sve se dogodilo u sekundi, nisam ih uopće očekivao i morao sam odmah reagirati da ih ne udarim", rekao je čitatelj. Dodao je da je srećom sve prošlo bez posljedica. Inače, ovo nije prvi put da jeleni izlaze na cestu s Pantovčaka, gdje se redovito spuštaju iz šume prema gradu

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