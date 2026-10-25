STRAH OD NEREDA?
VIDEO Policija blokirala ulicu u kojoj se nalazi Republička izborna komisija u Beogradu
U Beogradu je blokirana ulica u kojoj se nalazi sjedište Republičke izborne komisije (RIK), koja je zadužena za provedbu i nadzor parlamentarnih izbora u Srbiji. Promet je obustavljen na dijelu od raskrižja s Ulicom kneza Miloša do Terazija, a na obje strane postavljene su metalne zaštitne ograde. Na terenu su prisutni policajci, dok autobusi i trolejbusi prometuju izmijenjenim trasama. U neposrednoj blizini nalaze se i zgrade Predsjedništva Srbije te Skupštine grada Beograda.