JEDAN MUŠKARAC U BOLNICI
VIDEO Policija o padu dizalice u Samoboru: Poginuo je radnik (65) koji je s njome upravljao
Policija je objavila detalje tragedije kod Samobora u kojoj je 65-godišnji radnik poginuo na gradilištu. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter.
- Jučer 15. travnja oko 14.45 sati na području Samobora, prilikom rada na gradilištu, iz za sada neutvrđenog razloga najvjerojatnije od posljedica kvara građevinske dizalice, smrtno je stradao 65-godišnjak koji je njome upravljao s tla - navela je policija.
Drugi muškarac (60) koji je svjedočio nesreći, nije ozlijeđen, ali je zbog stanja šoka prevezen u KB Dubravu.
