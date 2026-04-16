VIDEO Policija o padu dizalice u Samoboru: Poginuo je radnik (65) koji je s njome upravljao

Policija je objavila detalje tragedije kod Samobora u kojoj je 65-godišnji radnik poginuo na gradilištu. Na mjesto nesreće sletio je i helikopter.

- Jučer 15. travnja oko 14.45 sati na području Samobora, prilikom rada na gradilištu, iz za sada neutvrđenog razloga najvjerojatnije od posljedica kvara građevinske dizalice, smrtno je stradao 65-godišnjak koji je njome upravljao s tla - navela je policija.

Drugi muškarac (60) koji je svjedočio nesreći, nije ozlijeđen, ali je zbog stanja šoka prevezen u KB Dubravu.