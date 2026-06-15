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PRAVA DRAMA

VIDEO Policija o talačkoj krizi u Zagrebu: Prijetio ženi da će je ubiti pa je zatvorio na balkon

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Policija o talačkoj krizi u Zagrebu: Prijetio ženi da će je ubiti pa je zatvorio na balkon
Foto: Čitatelj 24sata

Čuo se njen krik. Htjela ju da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata, rekla nam je ranije čitateljica

Čuo se krik žene s balkona, dojurili su policajci i specijalna jedinica, ispričala nam je u nedjelju čitateljica koja nam je poslala snimku uhićenja muškarca koji je žensku osobu zatvorio na balkonu

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Uhićenje muškarca u Sesvetama VIDEO
Uhićenje muškarca u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Kako je rekla, drama je trajala od jutra, a sama svađa još od subote. 

- Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htjela ju da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata - rekla je naša čitateljica.

O svemu se sada oglasila i zagrebačka policija. Dovršili su istragu nad 47-godišnjakom zbog sumnje u nanošenje teških tjelesnih ozljeda, prijetnji, nasilja u obitelji te oduzimanja slobode 33-godišnjakinji.

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- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u stanu na području Sesveta, u subotu 13. lipnja  u večernjim satima kao i tijekom noći sa subote 13. na nedjelju 14. lipnja u više navrata verbalno vrijeđao 33-godišnju članicu obitelji te joj prijetio da će je ubiti.  Sumnja se također da je oštećenu zaključao u jednu od prostorija stana čime joj je ograničio slobodu te ju je više puta tjelesno napao - naveli su.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.
 

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