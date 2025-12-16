VIDEO Policija otkrila tko se u BMW-u vozio po šibenskom groblju! 'Naplaćena je kazna...'

Policija je utvrdila identitet vozača koji se automobilom njemačkih registarskih oznaka provozao šibenskim grobljem.

- Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati, autom kroz groblje između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke registracijske oznake, mislim da ovo nije Nijemac nego neki naš. U svakom slučaju nadležnima će biti proslijeđen video i snimka - poručili su iz tvrtke Čempres koja je zadužena za održavanje groblja.

I bili su u pravu, ovo je 'neki naš'...

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, u 13,45 sati u Šibeniku, na gradskom groblju "Kvanj", 79-godišnji hrvatski državljanin upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka. Tijekom navedene vožnje nije došlo do materijalne štete - objavili su iz šibenske policije i dodali:

- Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 79-godišnjem vozaču naplaćena je novčana kazna...