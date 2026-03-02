Tijekom noći sa nedjelje na ponedjeljak, u Varaždinu je došlo do požara na 3 kontejnera te na jednom osobnom vozilu kojim se koristi 62-godišnjak, priopćila je policija
VIDEO Policija privela dvojicu muškaraca: Povezuje ih se s tri noćna požara u Varaždinu
Varaždinska policija privela je dvojicu muškaraca jer ih se povezuje s tri požara kontejnera i osobnog vozila kojim se koristi 62-godišnjak. Iz JVP-a Varaždin potvrdili su nam kako si imali tri intervencije.
- Tijekom noći sa nedjelje na ponedjeljak, 1./2. ožujka, na području grada Varaždina je došlo do požara na 3 kontejnera te na jednom osobnom vozilu kojim se koristi 62-godišnjak - priopćila je policija.
- Imali smo tri intervencije u razmaku od sat i pol otprilike. Prva je bila u 23.50 kod Sveučilista par kontejnera, druga 01.00 u Koprivničkoj ulici požar kontejnera i treća u 01.30 u ulici Ratimira Hercega zapaljeno osobno vozilo - rekli su nam.
U tijeku je kriminalističko istraživanje nad njima, kao i policijski očevid na mjestu događaja u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja.