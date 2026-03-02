Obavijesti

News

Komentari 0
PODMETNULI POŽARE?

VIDEO Policija privela dvojicu muškaraca: Povezuje ih se s tri noćna požara u Varaždinu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Policija privela dvojicu muškaraca: Povezuje ih se s tri noćna požara u Varaždinu
3
Foto: Čitatelj 24sata

Tijekom noći sa nedjelje na ponedjeljak, u Varaždinu je došlo do požara na 3 kontejnera te na jednom osobnom vozilu kojim se koristi 62-godišnjak, priopćila je policija

Admiral

Varaždinska policija privela je dvojicu muškaraca jer ih se povezuje s tri požara kontejnera i osobnog vozila kojim se koristi 62-godišnjak. Iz JVP-a Varaždin potvrdili su nam kako si imali tri intervencije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zapalila se kanta za smeće u Varaždinu 04:12
Zapalila se kanta za smeće u Varaždinu | Video: Čitatelj 24sata

Tijekom noći sa nedjelje na ponedjeljak, 1./2. ožujka,  na području grada Varaždina je došlo do požara na 3 kontejnera te na jednom osobnom vozilu kojim se koristi 62-godišnjak - priopćila je policija. 

STRAVA TRAGEDIJA Umro je tinejdžer kojeg je udario vlak u Splitu
TRAGEDIJA Umro je tinejdžer kojeg je udario vlak u Splitu

Iz JVP-a Varaždin potvrdili su nam kako si imali tri intervencije.

Foto: Čitatelj 24sata

- Imali smo tri intervencije u razmaku od sat i pol otprilike. Prva je bila u 23.50 kod Sveučilista par kontejnera, druga 01.00 u Koprivničkoj ulici požar kontejnera i treća u 01.30 u ulici Ratimira Hercega zapaljeno osobno vozilo - rekli su nam.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad njima, kao i policijski očevid na mjestu događaja u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump je otkrio ciljeve rata pa najavio novi, još jači napad!

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026