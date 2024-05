VIDEO Policija traži piromana kod Valpova: 'Ovakav slučaj nismo imali, gorjelo 50 lokacija'

Imali smo sličnih slučajeva, ali nikada tolikog opsega i takve veličine. No, uvijek bi bio jedan požar, a ne ovako podijeljen na 50-ak mjesta. Plamen je na nekim mjestima bio i do 3 metra, a uglavnom visine 1,5 metar. 43 godine sam vatrogasac i nikada nisam imao ovako očitu intervenciju, da sama situacija na terenu ukazuje da je najvjerojatnije podmetnuta paljevina. Razgovarali smo nakon intervencije o svemu, vatrogasci su to odmah prepoznali kao nešto čudno i neobično jer nema nekog racionalnog objašnjenja. To je šumska površina koja nije pregledna. Gorio je višegodišnji suhi pokrov na zemlji, a požar je srećom usporila zelena vegetacija koja je bila oko 50 centimetara, rekao je za 24sata Stjepan Koški, zapovjednik DVD-a Valpovo.

Požar u šumi između Valpova i Narda buknuo je u srijedu, 1. svibnja, u popodnevnim satima. Sumnja se da je požar uzrokovan ljudskim faktorom jer je gorio na 50 različitih mjesta u šumi, a svaki požar je bio različite veličine. Najmanji su bili oko 15 kvadratnih metara, a neki su bili čak i 200-300 metara kvadratnih, doznajemo od vatrogasaca.

- Na prvi pogled je požar bio uz rub šume u predjelu oborinskih kanala i pristupnih puteva, to je izgledalo manje i vatrogasci su to ugasili, ali se ispostavilo da je požar i u dubini šume. Primijetili smo da nema naglog rasplamsavanja požara i velikih zračnih strujanja, naglog širenja požara, on je gorio tempom koji nije bio alarmantan tako da se pristupilo gašenju požara u pravcu od jedne do druge površine - govori nam Koški te dodaje kako je odmah zatražio od centra 112 da angažira i dodatne snage.

Valpovo: Vatrogasci gasili požar na 50 mjesta, policija istražuje je li podmetnut

Gorio je pojas šume koja se sastoji od plantažnih površina, to su šume sađene, plantaža kanadske topole u vlasništvu Hrvatskih šuma, dodaje nam zapovjednik DVD-a Valpovo.

- Naravno da sam šokirana, ne znam tko bi izazvao 50 požara u šumi, onog tko je to izazvao treba oštro kazniti - govori nam stanovnica Valpova.

Iako sve daje do znanja da je uzrok ovog požara koji buknuo na 50 različitih mjesta ljudski faktor, zapovjednik DVD-a Valpovo i policija još uvijek bez konkretnih dokaza.

Valpovo: Vatrogasci gasili požar na 50 mjesta, policija istražuje je li podmetnut

- Ne želim nagađati je li u pitanju piroman ili druga pobuda, ali činjenica je da je u pitanju ljudski faktor. No, da je to planirana aktivnost ukazuje na to da je to lokacija daleko od svih putova gdje su se nalazili vikendaši i izletnici, tamo nije bilo ljudi koji su slavili praznik rada. Bilo je vjetrovito vrijeme, ali šuma je takve konfiguracije da taj vjetar nije ulazio u dubinu šume, ne može se govoriti o prenošenju požara s pomoću lišća, žari ili bilo kakvih drugih zbog loših vremenskih uvjeta. Najviše nas je potaknulo na razmišljanje to što niti jedna opožarena lokacija nema veze s jedna s drugom. Točno se vidi da ima pojas zelenila od 6 metara između požara, pa čak i 30 metara, što znači da je čisto ljudski faktor - smatra Stjepan Koški, zapovjednik DVD-a Valpovo.

No, u Valpovu se prisjećaju slučaju prije osam godina, kada je čovjek koji je bio psihički nestabilan, u jednom danu kad su bile ekstremne vrućine, podmetnu čak 19 požara. Njega su očevidci vidjeli prilikom posljednjeg podmetanja požara te su u svemu obavijestili policiju.

Valpovo: Vatrogasci gasili požar na 50 mjesta, policija istražuje je li podmetnut

Na teren je izašla i policija, a velike štete na šumskom djelu vegetacije nema.

- Dojavu smo dobili 1. svibnja 2024. godine u 17:36 sati da gori šuma između Valpova i Narda, a gorjela je suha trava i nisko raslinje. Požar su ugasili pripadnici dva DVD-a, Valpovo i Nard, a opožarena je površina oko 5 tisuća kvadrata. Nije nastupila materijalna šteta i nije nastala opasnosti za imovinu i druge ljude. Istraga je u tijeku kako bi vidjeli uzrok požara - kazali su iz policije.

Valpovo: Vatrogasci gasili požar na 50 mjesta, policija istražuje je li podmetnut

Iz DVD-a Valpovo interveniralo je 16 vatrogasaca s četiri vozila, a isto područja DVD-a Nard jedno vozilo i 16 vatrogasaca., a neki su čak osobnim vozilom došli na intervenciju. Požar je ugašen iste večeri u 20:40 sati.