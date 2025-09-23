Obavijesti

News

Komentari 0
PA TI PRIZNAJ PALESTINU

VIDEO Policija zaustavila Macrona. Ostao zarobljen u New Yorku zbog Trumpa

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Policija zaustavila Macrona. Ostao zarobljen u New Yorku zbog Trumpa
Foto: Eduardo Munoz

Macrona je ostavio na ulicama New Yorka jer su sve ceste bile blokirane za Trumpov prolaz. Uznemiren, Macron je potom izašao iz automobila i prišao policiji kako bi se raspitao o barikadi

Nakon dugog govora na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA), francuski predsjednik Emmanuel Macron vraćao se u veleposlanstvo kako bi se povukao za danas. Međutim, noć se pokazala dugom za Macrona jer ga je zaustavila njujorška policija kako bi propustio konvoj američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macrona je ostavio na ulicama New Yorka jer su sve ceste bile blokirane za Trumpov prolaz. Uznemiren, Macron je potom izašao iz automobila i prišao policiji kako bi se raspitao o barikadi. Videozapis incidenta postao je viralan na društvenim mrežama.

FRANCUSKA PRIZNAJE PALESTINU Macron poručio: Izrael potpuno uništava svoj imidž i kredibilitet
Macron poručio: Izrael potpuno uništava svoj imidž i kredibilitet

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025