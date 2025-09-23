VIDEO Policija zaustavila Macrona. Ostao zarobljen u New Yorku zbog Trumpa

Nakon dugog govora na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA), francuski predsjednik Emmanuel Macron vraćao se u veleposlanstvo kako bi se povukao za danas. Međutim, noć se pokazala dugom za Macrona jer ga je zaustavila njujorška policija kako bi propustio konvoj američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macrona je ostavio na ulicama New Yorka jer su sve ceste bile blokirane za Trumpov prolaz. Uznemiren, Macron je potom izašao iz automobila i prišao policiji kako bi se raspitao o barikadi. Videozapis incidenta postao je viralan na društvenim mrežama.